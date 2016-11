Criza politica in Bulgaria: Premierul Borisov demisioneaza si cere alegeri anticipate dupa victoria candidatului pro-rus

Premierul de dreapta Boiko Borisov (foto) a anuntat duminica seara ca luni isi va depune demisia din fruntea guvernului si a vorbit despre alegeri anticipate, potrivit Novinite. El a spus ca ii va fi greu sa pastreze fragila majoritate guvernamentala dupa ce candidatul opozitiei socialiste, generalul pro-rus Rumen Radev, a castigat alegerile prezidentiale din aceasta zi.

Reamintim ca Radev (53 de ani), candidatul Partidului Socialist, e dat castigator detasat de exit-poll-urile realizate in Bulgaria, cu peste 58% dintre voturi. Tsetska Tsacheva, candidata de 58 de ani a partidului de centru dreapta de la guvernare, GERB, a obtinut 35,3-35,7%, arata sondajele citate.

Radev a folosit in campania electorala o retorica anti-migranti si a sustinut ca este in interesul tarii sa gaseasca un echilibru intre obligatiile de tara membra a Uniunii Europene si imbunatatirea legaturilor cu Rusia. Candidatul socialistilor s-a declarat favorabil unei ridicari a sanctiunilor europene impotriva Rusiei si apreciaza ca regiunea “Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014) este de fapt ruseasca”.

Pentru Romania, victoria lui Radev si instalarea unui guvern favorabil acestuia inseamna ingreunarea eforturilor de conturare a unei coalitii regionale de securitate. Bulgaria a fost oricum reticenta fata de o colaborare stransa cu Romania si Turcia in domeniul militar sub egida NATO; or, un presedinte si un guvern pro-ruse ar zadarnici practic orice initiativa.