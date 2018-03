Crin Antonescu, despre acuzatiile Ponta – Dragnea privind formarea guvernului: “Parti din cele declarate sunt adevarate”

Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat la B1 Tv ca “parti” din ceea ce au declarat Victor Ponta si Liviu Dragnea privind formarea guvernului Ponta sunt adevarate, precizand ca la momentul respectiv Ponta a venit cu propunerea lui Ioan Rus ca ministru de Interne, desi el s-a exprimat ca nu este de acord.

“Parti din cele declarate de cei doi (n.r. Dragnea si Ponta) sunt adevarate, in sensul ca le pot confirma, restul nu stiu, despre lucruri la care nu am fost de fata nu am stiinta. Nu stiu care spune adevarul si care minte, e probabil sa spuna amandoi adevarul. Vorbim de guvernul Ponta 1, cel de dupa caderea guvernului Mihai Razvan Ungureanu si inainte de castigarea alegerilor de catre USL. Este foarte adevarat ca a fost un guvern format politic, era o alianta pe baza de paritare. Cel putin jumatate a fost treaba PNL si sub nicio forma nimeni nu s-a amestecat in numiri, decizia a fost luata de mine. Si intradevar decizia si momentul relatat a constant in lunga dezbatere cu participantii si locul pe care Dragnea si Ponta l-au indicat”, a declarat Antonescu, potrivit B1.ro.

Fostul lider liberal a confirmat si discutii aprinse privind cine urma sa preia Ministerul de Interne, initial postul fiind dorit foarte mult de Liviu Dragnea, dar in cele din urma ajungand sa fie ocupat de Ioan Rus.

“La Ministerul de Interne ne-am inteles sa revina PSD si toata discutia care durat cateva ore bune, o discutie in 4 – Ponta, Dragnea, eu cu Hellvig- discutia a fost in jurul ocupantului acestui mister. Se stia ca Dragnea va fi titularul postului. La momentul in care ne-am intalnit, Ponta a venit cu alta varianta. Nu stiu cu cine s-a consultat si in ce fel. El a venit acolo si si-a asumat varianta ca merge cu Ioan Rus. Eu nu agream varianta cu Ioan Rus si discutia a fost lunga si s-a incheiat cu Ponta spunand ca e postul PSD si este decizia mea si asta a fost”, a aratat Antonescu.

Victor Ponta a raspuns marti seara, intr-o interventie telefonica pentru B1 TV, acuzatiilor pe care i le-a adus Liviu Dragnea.

“Minte! El insusi a fost la mine si a stat ore in sir, cu Crin Antonescu si Daniel Constantin si altii. Am discutat despre guvern, la Cornu. Am fost 10 oameni care am stat atunci de vorba. Un mincinos! Au fost cred cei care erau liderii USL atunci. La socrul meu acasa, in curte. Cred ca (Dragnea) e intr-o mitomanie cronicizata”, a declarat Ponta, pentru B1 TV.

Reactia a venit dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a declarat marti seara la Antena3 ca sefii DIICOT si DNA au fost pusi de catre SRI. La fel, acesta a declarat ca SRI s-a implicat si in constructia Guvernului Ponta din 2012.

Ce a povestit Dragnea:

Cand a cazut Guvernul Ungureanu, a fost ziua motiunii. Era intrebarea daca va fi numit Ponta de catre Basescu.

Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam despre cum va arata voul Guvern.

Am fost sunat ca Ponta este obosit si ca nu mai poate.

Sambata jucam tenis si m-a sunat Crin. Mi-a zis: ‘domnule, aseara nu s-a putut face Guvernul ca era oboseala, dar dimineata Victor mi-a aratat lista Guvernului. A facut-o cu tine?’ Zic: ‘nu, n-a facut-o cu mine, eu am plecat acasa ca si tine’. Mi-a zis Crin: “te-am sunat sa-ti zic pentru ca nu mi se pare corect’. Ne-am intalnit duminica. Ponta mi-a dat de inteles ca a facut in noaptea aia Guvernul cu George Maior si cu altii. I-am zis atunci ca nu are rost sa mai fac parte din proiectul asta si o sa stau in banca mea. Familia mea era la o cabana in Valea Prahovei si stabilisem sa ne intoarcem luni(…). Pe drum l-a sunat pe George Maior si mi l-a dat la telefon. Mi-a spus Maior: ‘Guvernul nu e o chestiune asa simpla, trebuie sa fie oameni verificati’. I-am spus: ‘George, iarta-ma, nu sunt de acord cu tine. Nu inteleg de ce noi mergem si vorbim cu oamenii, ca de fapt sa vedem ca noi suntem tranformati in papusi’. I-am spus si lui Crin. A fost o impunere a lui Ioan Rus la Interne. A fost o foarte mare nervozitate in randul liderilor din teritoriu, care s-au strans la partid sa ma sustina. Se stabilise ca eu sa fiu ministru de Interne si ei voiau ca eu sa fiu ministru de Interne. (…)Maior mi-a zis sa nu fiu in Guvern, sa ma ocup de partid. Eu i-am zis lui Ponta: ‘de cand e SRI consultantul PSD?’ Acestea sunt intamplarile pe care vreau sa le zic la Comisia SRI”, a spus Dragnea.

La un moment dat Victor Ponta mi-a aratat o hartie motolita, astfel incat sa vada ceilalti. Scria Nitu, Bica, Kovesi. Am intrebat ce e cu asta. Mi-a spus sa vb cu doamna Pivniceru. M-a tras deoparte. Si mi-a zis ca asta s-a negociat. Bica la DIICOT, Kovesi la DNA.

Mi s-a spus ca s-a negociat cu Maior pentru aceste numiri.

Am sunat-o pe doamna Pivnicer, mi-a zis ca eu nu poate face astfel de propuneri si ca isi da demisia. Ceea ce , ulterior, a si facut. Lista era facut de Maior si Coldea. Numele au fost date de Maior.

Au mai fost si alte actiuni in legatura cu acest subiect, dar cred ca e suficient.

HotNews