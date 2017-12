Crima comisa de un detinut eliberat in baza recursului compensatoriu

Un barbat recent eliberat din inchisoare in baza legii recursului compensatoriu va ajunge din nou dupa gratii, dupa ce si-a ucis un vecin.

Cei doi barbati s-au certat, iar fostul detinut a scos un cutit si si-a injunghiat consateanul, conform Giurgiuveanul.

Suspectul fusese eliberat de aproximativ o luna din penitenciar. Reprezentantii IPJ Giurgiu au confirmat pentru Hotnews.ro ca barbatul a fost eliberat in baza Legii recursului compensatoriu.

Presa locala a scris ca barbatul a fost inchis tot pentru crima, insa, News.ro transmite ca a fost condamnat pentru viol si vatamare corporala.

Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a pus in libertate, in perioada 19 octombrie – 3 decembrie, 764 de persoane ca urmare a expirarii duratei pedepsei in termen prin acordarea beneficiilor compensatorii prevazute de Legea 169/2017, conform Agerpres.

De asemenea, a fost admisa, de catre instantele de judecata competente, liberarea conditionata pentru 1.787 de persoane.

Legea care prevede ca la 30 de zile executate in penitenciar in conditii necorespunzatoare detinutii vor beneficia de sase zile considerate executate a intrat in vigoare pe 19 octombrie, urmand ca perioada pentru care se acorda zilele sa se calculeze incepand cu 24 iulie 2012.