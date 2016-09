Cozmin Gusa, Urdareanu si directorul B1Tv, audiati in dosarul lui Ludovic Orban

Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, Cozmin Gusa si Sorin Oancea, directorul B1 TV, vor fi audiati, in calitate de martori, de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul in care Ludovic Orban este acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.

La primul termen pe fond al procesului desfasurat marti, avocatul lui Orban a solicitat reaudierea celor trei in calitate de martori, precum si a altor doua persoane, respectiv Antonel Tanase (mandatar) si Felix Pintilie (angajat B1 TV). Cererea avocatului a fost admisa de instanta.

In sala de judecata, Ludovic Orban a precizat ca nu doreste sa fie judecat prin procedura simplificata, urmand sa dea o declaratie in fata instantei la urmatorul termen al procesului, stabilit pentru 18 octombrie.

Pe de alta parte, la intrare in sediul ICCJ, Orban a declarat ca rechizitoriul intocmit de DNA este “destul de subtire”.

“Nu am luat niciun ban. Nu am folosit in niciun fel influenta. In 26 de ani de cariera nu am fost suspectat de coruptie”, a mai spus Orban.

Jurnalistii l-au intrebat pe Orban ce ii ureaza lui Victor Ponta de ziua acestuia.

“Am sa spun un lucru care poate o sa-l surprinda pe Ponta. In momentul in care a inceput urmarirea penala impotriva mea, Ponta a dat o declaratie pe care sper sa o regrete in sinea lui, si anume ca Dumnezeu ii pedepseste pe prosti si pe ticalosi. Eu niciodata nu voi spune asa. Ii doresc sanatate si ii doresc si lui sa aiba parte in instanta de obiectivitate”, a replicat Orban.

Potrivit DNA, la data de 1 martie, Orban a contactat un om de afaceri pe care il cunostea, solicitandu-i sprijin financiar pentru campania electorala de la alegerile locale din vara anului 2016, in care liberalul fusese nominalizat sa candideze la functia de primar al municipiului Bucuresti.

“La 20 martie, cu ocazia unei noi intrevederi, Orban i-a pretins omului de afaceri suma de 50.000 euro in numerar, asadar nu in vreo modalitate legala, precum si cu depasirea plafonului stabilit prin Legea finantarii partidelor politice, cu precizarea ca va trebui sa remita banii unor persoane pe care le-a mentionat, cu functii de decizie in cadrul a doua posturi de televiziune, pentru a fi promovata imaginea candidatului. Acesta a mai precizat ca are nevoie de suma solicitata in aproximativ una – doua saptamani”, sustin procurorii.

DNA precizeaza ca omul de afaceri a acceptat sa efectueze plata sumei de 50.000 euro, pentru ca Ludovic Orban avea posibilitatea de interventie in domenii de interes pentru omul de afaceri.

