Coronavirusul amana simularile pentru Bac si Evaluarea Nationala. Se suspenda after-school-ul, iar inscrierea la scoala se face doar online

Ministerul Educatiei anunta masurile luate in contextul epidemiei de coronavirus. Precizam ca, pana acum, au fost confirmate 25 de cazuri de infectate cu coronavirus pe teritoriul tarii noastre.

Monica Anisie, ministrul Educatiei (foto), a organizat marti o videoconferinta cu inspectorii scolari generali si inspectorii scolari generali adjuncti.

Astfel, s-a aprobat “suspendarea cursurilor din toate unitatile de invatamant preuniversitar incepand cu data de 11 martie 2020 pana in data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire in functie de evolutia situatiei”, masura fiind una preventiva, care nu are la baza considerente de ordin medical.

De asemenea, simularile pentru Evaluarea Nationala, examenul national de Bacalaureat, dar si diferite probe practice sau diverse concursuri se vor amana pana la o data care va fi comunicata ulterior.

Alte precizari de la Ministerul Educatiei:

– Inscrierea pentru clasa pregatitoare se va realiza in continuare, online, iar validarea inscrierii se va prelungi cu o saptamana, dupa deschiderea scolilor. Totodata, si activitatea de evaluare psihosomatica pentru clasa pregatitoare se va amana pana dupa reluarea cursurilor.

– Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant vor decide modalitatea legala de recuperare a procesului educational afectat de suspendarea cursurilor in perioada 11-22 martie 2020.

– Ministerul Educatiei incurajeaza realizarea de cursuri-suport pentru elevi, asistate de tehnologie. Chiar daca ele nu inlocuiesc cursurile clasice, acestea au rolul de a mentine comunicarea intre elevi si cadrele didactice.

– Toate activitatile extrascolare sunt anulate pana la o data care va fi comunicata ulterior.

– Activitatile din cadrul programului “Scoala dupa scoala” care functioneaza in unitatile de invatamant de stat sau particulare se vor suspenda in aceasta perioada.

Totodata, “programele de studii privind schimbul de experienta, respectiv stagiile de practica in spitale ale studentilor si cursantilor scolilor postliceale sanitare se suspenda pana pe 31 martie, daca nu au fost incepute anterior datei adoptarii prezentei hotarari (nr. 6/09.03.2020)”.

Anisie a cerut inspectorilor generali si inspectorilor generali adjuncti sa existe o informare si o comunicare continua intre cadrele didactice, parinti si elevi.

“Este foarte important ca in aceasta perioada in care cursurile sunt suspendate, elevii sa nu se expuna in spatii aglomerate.

Mentionam ca numarul elevilor afectati de suspendarea cursurilor este de aproximativ trei milioane”, mai arata sursa citata.

Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) a decis, luni, sa isi asume varianta inchiderii scolilor si gradinitelor timp de o saptamana si jumatate, urmand ca masura sa fie prelungita, daca situatia o va impune.

Decizia se aplica de miercuri, 11 martie, pana in 22 martie, a anuntat premierul Ludovic Orban luni seara.

