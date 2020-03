Coronavirus: Franta are 130 de cazuri, doi morti, noua pacienti in stare grava

Numarul cazurilor de infectare cu coronavirusul COVID-19 a ajuns duminica in Franta la 130, cu 30 mai multe fata de ziua precedenta, transmite AFP.

Franta are “130 de cazuri confirmate, 12 vindecate, doi decedati, 116 spitalizari din motive de izolare si noua sunt in stare clinica grava“, a declarat responsabilul francez pentru sistemul de sanatate, Jerome Salomon.

Din cele 130 de cazuri confirmate, 72 fac parte “dintr-un lant de transmitere sau dintr-un cluster (un focar de cazuri grupate), 35 au revenit din zone din strainatate unde circula virusul”, a detaliat el.

Doua focare majore de cazuri grupate sunt in departamentul Oise, nu departe de Paris, si in localitatea La Balme-de-Sillingy, situata in apropierea granitei cu Elvetia. In aceste zone s-au luat incepand de sambata masuri stricte de prevenire a raspandirii virusului, fiind interzise adunarile publice, iar locuitorilor li s-a recomandat sa-si limiteze deplasarile.

“Facem tot posibilul sa franam evolutia, sa incetinim propagarea virusului, sa protejam zonele care nu sunt afectate ori sunt putin afectate, sa reducem contactele intre populatia acestor zone”, a mai explicat oficialul francez.

Franta, impreuna cu Germania, care a raportat si ea duminica 129 de cazuri confirmate, este astfel a doua tara europeana cea mai afectata de coronavirusul COVID-19, dupa Italia, care a inregistrat aproape 1.700 de cazuri si 34 de decese.

In pofida eforturilor autoritatilor de a opri propagarea virusului, acesta continua sa se raspandeasca in Europa, cu noi state anuntand primele cazuri, iar altele o crestere a numarului lor. Republica Ceha este ultima tara din UE unde duminica au fost anuntate primele cazuri de infectare, testele dand rezultat pozitiv la trei persoane care au revenit din Italia.

