Coronavirus: Cati bani primesti daca esti angajat si intri in carantina sau izolare la domiciliu

Autoritatile romane au stabilit ca la sosirea pe teritoriul Romaniei, toti calatorii asimptomatici din zonele afectate de coronavirus, respectiv Hubei (China), cele 11 localitati din Italia, dar si persoanele care inca se mai afla pe nava de croaziera Diamond Princess, vor intra direct in carantina, pentru o perioada de 14 zile.

Celelalte persoane care vin din regiunile Lombardia si Veneto vor intra in izolare voluntara la domiciliu timp de 14 zile, la sosirea in Romania.

Masurile sunt necesare pentru a limita cat mai mult riscul de raspandire a coronavirusului atat in Romania, cat si in lume. Cei care ajung in aceasta situatie e bine sa stie ca beneficiaza de concediu medical in caz de carantina, fapt ce nu le afecteaza numarul de zile de concediu medical la care au dreptul legal.

Iata ce pasi trebuie sa urmeze si ce drepturi au cei vizati:

Potrivit instructiunilor pentru eliberarea concediilor medicale in caz de carantina, “in scopul prevenirii imbolnavirilor, asiguratii pot beneficia de concediu si indemnizatie pentru carantina”.

Regulile ii vizeaza pe cei asigurati medical in Romania.

Intai, se merge la directia de sanatate publica pentru eliberarea unui certificat in care vor mentiona durata perioadei de carantina.

Apoi, medicul curant elibereaza certificatul de concediu medical pentru carantina, pe durata stabilita in certificatul eliberat de DSP.

Desigur, aceste demersuri vor fi intreprinse dupa perioada de carantina/izolare. Certificatele de concediu medical in caz de carantina se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara.

Durata concediilor pentru carantina nu diminueaza zilele de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni

Daca durata perioadei de carantina stabilita de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica depaseste 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale

Cat sta in carantina sau izolare, persoana vizata va avea venitul diminuat. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul

In situatia concediului pentru carantina, nu se aplica restrictia privind durata maxima de 10 zile calendaristice a concediului medical pe care il poate elibera medicul de familie. Aceasta restrictie este prevazuta doar pentru concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii.

ziare.com