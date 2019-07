Copil de 9 ani din Cluj, găsit mort. Mama băiatului, retinuta pentru ca l-ar fi bătut până l-a omorat

Un copil de 9 ani a fost gasit mort, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o locuinta din Cluj-Napoca si cu urme de violenta pe corp.

“Dispeceratul 112 a fost anuntat de catre o persoana ca intr-o locuinta din Cluj-Napoca se afla in stare de inconstienta un copil de 9 ani. Politistii deplasati la fata socului au constatat, din pacate, decesul copilului.

La examinarea trupului s-au constatat urme de violenta, motiv pentru care cadavrul copilului a fost preluat si transportat la medicina legala, in vederea efectuarii necropsiei.

Politistii efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie. Dupa obtinerea rezultatului necropsiei, vom vedea daca intre urmele de lovituri de pe corp si deces exista o legatura de cauzalitate si in acel moment cu siguranta se va schimba si incadrarea juridica a faptei”, a declarat initial purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar, citat de Agerpres.

Moartea copilului de 9 ani, din Cluj-Napoca, a fost una violentă, au stabilit anchetatorii, duminică, în urma necropsiei. Mama băiatului, suspectată că și-a bătut fiul până a murit, a fost reținută, fiind acuzată de violență în familie sub forma omorului, informează Mediafax.

Reprezentanții Poliției Cluj au transmis, duminică, primele rezultate, în cazul copilului găsit mort în casă, în Cluj-Napoca, după efectuara necropsiei.

„În urma necropsiei, s-a stabilit că moartea copilului a fost una violentă și a survenit ca urmare a agresiunilor suferite”, au transmis reprezentanții Poliției Cluj.

Potrivit acestora, principalul suspect, mama băiatului, a fost reținută și urmează să fie prezentată magistraților cu propunere de arestare preventivă.

În acest caz se fac cercetări pentru infracțiunea de violență în familie sub forma omorului.

Femeia acuzată că și-a omorât copilul, sâmbătă noaptea, mai are acasă doi fii, geamănul celui ucis și încă un băiat de 11 ani. Toți cei trei copii urmau o școală de muzică.

Surse din anchetă au arătat că femeia era agresivă cu cei trei copii ai săi, lucru cunoscut și de vecini. Cei trei copii erau crescuți de mamă și de concubinul acesteia.

sursa foto: stiridecluj.ro