Copiii a doi baroni locali PSD, numiti secretari de stat de premierul Viorica Dancila

Premierul Viorica Dancila i-a numit in functii de secretari de stat pe fiul lui Dumitru Buzatu (seful PSD Vaslui – foto) si pe fiul lui Ioan Munteanu (seful PSD Neamt), potrivit unor decizii publicate pe 7 martie in Monitorul Oficial.

Astfel, Tudor Buzatu a fost numit secretar de stat in aparatul de lucru al Anei Birchall, vicepremier responsabil de parteneriatele strategice. Ana Birchall a fost aleasa deputat de Vaslui, judet in care PSD e condus de tatal Dumitru Buzatu.

Remus Munteanu, fiul lui Ioan Munteanu, a fost numitr secretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului. Ioan Munteanu, seful PSD Neamt si liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, a demisionat in ianuarie din Parlament, invocand “motive de sanatate”. In mai 2017, DNA a demarat actiunea penala fata de Ioan Muntean si l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile, acesta fiind acuzat ca a luat 400.000 de euro pentru a interveni la o companie de stat, cu scopul ca aceasta sa-si plateasca datoriile catre o firma privata.

Cele doua numiri s-au produs cu trei zile inaintea congresului PSD de sambata, 10 martie.

HotNews