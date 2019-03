Convoiul presedintelui Porosenko, atacat de ultranationalisti. 25 de politisti au fost raniti

Un grup de ultranationalisti ucraineni au atacat sambata convoiul presedintelui Petro Porosenko in localitatea Cerkasi, in confruntarile care au urmat in acest oras si in capitala Kiev fiind raniti 25 de politisti, a anuntat duminica politia ucraineana.

Sustinatori ai partidului de extrema-dreapta Corpul National au incercat sa blocheze convoiul presedintelui Porosenko, venit la Cerkasi pentru a sustine un discurs in cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 31 martie.

In total 19 politisti au fost raniti aici dupa ce au intervenit pentru a proteja convoiul prezidential. Alti trei politisti, dintre care unul a suferit arsuri la ochi, au fost raniti in urma confruntarilor cu militanti ai aceleiasi miscari in apropierea sediului presedintiei la Kiev.

O inregistrare difuzata de politie arata o multime de indivizi, unii mascati, inconjurand convoiul prezidential la Cerkasi, cativa reusind sa se urce pe autoturisme si sa le deschida portierele. Strazile din apropiere au fost apoi acoperite de fum dupa ce protestatarii au provocat incendii.

Purtatorul de cuvant al Corpului National, Oleksandr Alfyorov, a declarat pentru AFP ca manifestantii au dorit sa protesteze fata de coruptia din cadrul guvernului, amintind inclusiv de scandalul privind deturnarea de fonduri publice destinate armatei.

Un apropiat al lui Porosenko, intre timp demis de acesta, este acuzat de o vasta operatiune de contrabanda cu piese de schimb pentru echipamente militare. Piesele ar fi fost cumparate ilegal din Rusia – considerata de Ucraina stat ‘agresor’ – inainte de a fi livrate armatei ucrainene la preturi de trei pana la patru ori mai mari, diferenta fata de pretul de achizitie intrand in buzunarele celor care au dirijat operatiunea.

ziare.com