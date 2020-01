Continua sinuciderea lentă și transmisă în direct a USR: Tensiuni pe marginea proiectului de „clarificare ideologică” lansat de Dan Barna. “Idei din manuale de secolul 19, învechite”

„Documentul lui Dan Barna cu privire la «USR de centru-dreapta modern» nu vine cu nimic nou, cel puțin pentru membrii USR. Sunt idei pe care noi le-am dezbătut deja, pe unele ni le-am asumat în diverse documente programatice, multe sunt incluse în statutul USR ca obiective politice, dar și în Carta Valorilor. Nu înțeleg rostul acestui demers de etichetare a USR ca partid de centru-dreapta, nici pentru noi, nici pentru electoratul românesc”, a scris Florina Presadă, vineri, pe Facebook.

Senatorul USR a adăugat că partidul trebuie să susțină politici care au la bază date reale și nu idei din manuale de secolul 19, învechite.

„Totodată, unele dintre soluțiile promovate și în acest document, dar și în alte propuneri de politici publice venite de la USR au nevoie de o mai mare fundamentare, cu exemple clare despre ceea ce va face USR în acele domenii. Și asta pentru că să îți spui pur și simplu partid de centru-dreapta nu vine cu soluții viabile la anumite probleme. Ba dimpotrivă, ar putea fi neproductiv. Nu poți să spui că deschizi manualul de ideologie sau doctrină și acolo ai rețeta pentru a combate sărăcia, de exemplu. Nicăieri în lume nu se (mai) întâmplă asta. Iar în România cea mai mare problemă rămâne lipsa datelor și informațiilor sau lipsa evaluărilor pentru diferite măsuri sau programe adoptate de-a lungul timpului. USR trebuie să susțină politici bazate pe date reale, pe dovezi, nu pe idei venite dintr-un manual de secol 19. Asta înseamnă o guvernare modernă, deschisă, orientată către nevoile reale ale cetățenilor”, a completat Presadă.

Aceasta a mai spus că USR trebuie să înceapă o pregătire serioasă pentru alegerile care urmează și să stabilească niște strategii politice.

„Nu de acest referendum sau etichetare are nevoie USR. Trebuie să ne pregătim serios de alegerile care vin, trebuie să continuăm selecția candidaților și să ne stabilim niște strategii politice. Iar în acest context, să spui că întâi te definești ca partid de centru-dreapta, și abia apoi „vom face opoziție real liberală la guvernul Partidului Național Liberal”, este un gest de imaturitate politică”, a conchis senatorul USR.

Mihai Goțiu l-a întrebat pe Dan Barna dacă își dă demisia în cazul în care peste jumătate din membrii USR nu își asumă documentul doctrinar al partidului. Senatorul USR se mai întreabă dacă formațiunea reprezintă acum cu adevărat cetățenii sau doar pretinde că este anti-sistem.

„Mesaj pentru președintele USR, cu ocazia lansării publice a documentului legat de ”clarificarea” noastră ideologică și etichetarea ”de centru-dreapta”. D-le președinte al USR, Dan Barna, dragă coleg Dan, ne bat alegerile locale și anticipatele la ușă, cei care ne-au acordat încrederea așteaptă de la noi să lansăm în dezbatere publică programul de guvernare, iar tu și apropiații tăi din USR aveți vreme de pierdut cu referate și documente doctrinare, redactate (cel mult) la nivelul unui seminar din primul an de facultate? Țara asta are nevoie de politici de guvernare, locale și naționale, nu de cartoane și etichete. Se miră unii colegi că am ajuns pe la 11-12% în sondajele de opinie. Păi cum să nu ajungem la un asemenea scor când ne ocupăm de așa ceva?”, a scris Mihai Goțiu, vineri pe Facebook.

Senatorul USR se întreabă dacă partidul îi mai reprezintă cu adevărat pe cetățeni.

„Altfel, anti-sistem sunt oamenii care au ieșit în stradă, în mod constant, după 2012, când cu protestele pentru sănătate, 2013, pentru Roșia Montană, 2014, pentru dreptul la vot al cetățenilor din Diaspora, 2015, după Colectiv, 2015 și 2019, pentru păduri, după 2017, pentru Justiție. Îi reprezentăm cu adevărat pe acești cetățeni, pentru a pretinde cu adevărat că suntem ”anti-sistem”?”, a completat Goțiu.

Acesta îi transmite lui Dan Barna să citească mai multe documente care nu fac referire la o definire doctrinară, ci conțin cauze și revendicări ale societății civile în care crede și USR.

„Dane, te rog citește Proclamația de la Câmpeni (din toamna lui 2013), Declarația de la Cluj, asumată în fața a peste 25.000 de protestatari, pe 14 noiembrie 2014, Carta Albă a Bunei Guvernări, din primăvara lui 2012. O să constatați că nu scrie nimic acolo despre stânga, despre dreapta, centru-dreapta, conservatorism, centru-stânga și așa mai departe. Sunt, însă, revendicările și cauzele celor care au demonstrat că sunt anti-sistem: de la sănătate, educație, mediu, justiție, reformă politică, cercetare, cultură, drepturi civile și sociale, dincolo de orice etichetă sau ideologie. Avem de ales dacă vrem să-i reprezentăm pe acești cetățeni (și da, atunci suntem anti-sistem) ori doar ne lipim o etichetă și pretindem că-i reprezentăm”, a mai spus Mihai Goțiu.

El îl întreabă pe Dan Barna dacă este dispus să demisioneze de la șefia partidului în cazul în care nu își asumă peste 50% din membrii USR documentul doctrinar.

„Dane, te întreb pe tine și pe colegii care susțin asta: dacă mai mult de 50% dintre membrii USR nu-și asumă documentul acesta (nota bene, avem deja o Cartă a Valorilor USR adoptată), îți vei prezenta demisia pentru că ne-ai făcut să pierdem vremea? Sau dacă 50% + 1 ori poate 60% și-l asumă, ce faceți cu restul membrilor USR, fie că sunt 49,99%, fie ”doar” 40% ori 30%? Îi/ne dați afară pentru că ”nu corespund/corespundem ideologic”? De-asta v-ați ”intrat în mână cu exluderile și suspedările de la sfârșitul anului trecut?”, a precizat senatorul USR.

Acesta a adăugat că se aștepta ca USR să fi învățat din greșelile făcute de un alt partid Ciudadanos care este partener în grupul Renew Europe din PE.