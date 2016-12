Consultări. PNL nu a propus un premier. USR nu va vota Guvernul format în jurul lui Liviu Dragnea

Consultările președintelui Klaus Iohannis cu partidele au început, miercuri, la Cotroceni. Discuțiile nu au însă o miză importantă, în condițiile în care PSD, câștigătorul alegerilor, nu a acceptat invitația șefului statului. Liviu Dragnea a declarat marți că social democrații nu pot merge la consultări, deoarece vor să respecte cu strictețe prevederile constituționale. La discuțiile cu Iohannis nu vor veni nici reprezentanții ALDE.

UPDATE. USR a ieşit de la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis, iar la final, Nicuşor Dan a făcut scurte declaraţii.

“Am transmis preşedintelui poziţia noastră faţă de formarea noului Guvern. E cea avută constant în campanie. Dorim pentru România o guvernare onesta, transparentă, pentru binele comun şi nu personal. Am transmis foarte ferm ca USR nu va vota Guvernul format in jurul PSD, nu va vota un guvern format in jurul lui Liviu Dragnea. Nu e admisibil pentru România ca Guvernul să fie condus de un premier corupt”, a spus Nicuşor Dan.

În ceea ce privește susținerea pentru Dacian Cioloș, liderul USR a declarat că i-a spus șefului statului că formațiunea sa continuă să susțină această variantă, “numai că rezultatele din numărul de mandate din Parlament fac din ea una prea puțin posibilă”.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a precizat că șeful statului a felicitat USR pentru faptul că a reușit să intre în Parlament. El a mai spus că Iohannis le-a transmis că această consultare a fost una preliminară, urmând să mai fie o rundă de consultări după convocarea Parlamentului.

Delegația USR este formată din Nicușor Dan, președinte, vicepreședinții Cristian Ghica și Roxana Wring, precum și reprezentanți ai filialelor cu cele mai bune rezultate — Manuel Costescu, deputat ales pentru Diaspora, și Levente Elek, președintele filialei Cluj.

UPDATE 11.39. Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri, la finalul consultărilor cu președintele Klaus Iohannis, că liberalii nu sunt în măsura de a face o propunere de premier și că, dacă s-ar ajunge într-o astfel de situație, prima opțiune ar fi Dacian Cioloș, notează Agerpres.

“Nouă ne pare rău că în perioada de campanie electorală nu am vorbit mai mult despre programul economic al PNL. Nu suntem, în momentul de față, în măsura de a face o propunere de premier. Așteptăm rezultatul consultărilor. Așteptăm să vedem ce se întâmplă, dacă partidele își exprimă în mod public interesul de a servi cetățeanul, și deci, în momentul de față, nu avem o propunere de premier, dar dacă ar fi să ajungem în situația de a face propunerea de premier, cu siguranță va fi un om integru, implicat, pentru care să vorbească faptele”, a spus Turcan, la Palatul Cotroceni.

Ea a precizat că, în cazul în care PNL ar propune un premier, prima opțiune ar fi Dacian Cioloș.

“Vom urmări ce se întâmplă cu partidele de dreapta, care se clamează a fi de dreapta, vom discuta și vom vedea dacă vom ajunge în acea poziție. Dacă vom ajunge în situația de a propune un premier, bineînțeles că domnul Dacian Cioloș va fi prima opțiune, însă în același timp noi suntem oameni realiști și este clar că am ajunge în situația de a propune premier dacă s-ar forma o coaliție de dreapta. Deci, trebuie să fie o persoană care să poată strânge partidele de dreapta”, a adăugat Turcan.

