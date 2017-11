Consiliul de onoare al Ordinului “Steaua Romaniei” ii retrage distinctia lui Kelemen Hunor

Consiliul de onoare al Ordinului “Steaua Romaniei” a decis, miercuri, sa ii retraga aceasta distinctie liderului UDMR Kelemen Hunor, pentru nerespectarea zilei de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei.

Intr-o interventie telefonica la Antena 3, presedintele Consiliului de onoare al Ordinului, Costin Georgescu, a precizat ca propunerea Consiliului, de retragere a decoratiei, va fi inaintata presedintelui Romaniei, “care poate sau nu sa decida, prin decret, retragerea” acestei distinctii in cazul lui Kelemen Hunor, relateaza HotNews.

Cine sunt cei sapte membri ai Consiliului de onoare al Ordinului national “Steaua Romaniei”:

Ionel Haiduc

Constantin Degeratu

Costin Georgescu

Serban Bradisteanu

Mircea Geoana

Gabriela Firea

Ecaterina Andronescu

Intr-un interviu acordat, in luna august, cotidianului clujean de limba maghiara Szabadsag, in care a vorbit despre pregatirile pentru Centenarul Marii Uniri din 2018, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca reprezentantii Uniunii si maghiarii nu au ce sarbatori cu ocazia Centenarului si se teme ca, in lipsa realizarilor din ultimii 100 de ani, politicienii romani vor recurge la discursuri nationaliste.

“Romanii trebuie sa accepte ca noi nu vom putea si nici nu vrem sa sarbatorim 2018. Aceasta acceptare ar trebui sa fie parte a intelegerii si respectului reciproc”, spus Hunor, vorbind despre colaborarea cu PSD-ALDE, dar si despre Centenarul Marii Unirii.

El a mai anuntat atunci ca UDMR va lansa in 2018 proiectul “O mie de ani in Ardeal, o suta in Romania”, prin care sa prezinte contributiile maghiarilor la evoluatia Transilvaniei si a Romaniei.