Consilierul pentru securitate nationala al lui Trump a demisionat

Consilierul presedintelui american Donald Trump pentru securitate nationala, Michael Flynn, a demisionat luni seara, a anuntat un responsabil cu rang inalt din cadrul administratiei de la Washington, scriu agentiile internationale de presa.

Michael Flynn se afla in plin scandal dupa ce a mintit cu privire la contactele telefonice avute cu ambasadorul rus in SUA in perioada dinaintea instalarii lui Donald Trump la Casa Alba.

Generalul in retragere Keith Kellogg, care a fost sef al statului-major al Consiliul National de Securitate, a fost numit in functia de consilier prezidential interimar pentru securitate nationala, anunta Reuters.news

“Generalul Kellogg este un veteran decorat al Armatei SUA, care a servit din 1967 pana in 2003, inclusive doua misiuni in razboiul din Vietnam”, se arata in comunicatul Presedintiei, potrivit News.ro.

Inainte de retragere, Kellogg a fost director al Directoratului pentru Comanda, Control, Comunicatii si Computere in cadrul Statului Major Interarme.

Un inalt oficial din administratie a declarat ca printre numele luate in calcul pentru a-l inlocui pe Michael Flynn se numara generalul in retragere David Petraeus, fostul viceamiral Bob Harward sau Kellogg.

Petraeus, fost director CIA, care si-a dat demisia dupa ce s-a aflat ca i-a transmis informatii secrete unei amante, se va intalni cu Trump marti, la Casa Alba.

“Fara sa vreau, le-am oferit vicepresedintelui-ales si altora informatii incomplete privind discutiile mele telefonice cu ambasadorul rus. Mi-am cerut scuze sincer din partea presedintelui si vicepresedintelui, iar ei mi-au acceptat scuzele”, a scris Flynn in scrisoarea sa de demisie, obtinuta de CNN.

“Imi inaintez demisia, fiind onorat ca am servit natiunea noastra si poporul american intr-un mod atat de distins”, a adaugat el.

“Stiu ca, sub o conducere puternica, precum cea a presedintelui Donald J. Trump si a vicepresedintelui Mike Pence si echipa superba pe care o strang, aceasta echipa va intra in istorie ca una dintre cele mai bune presedintii din istoria SUA”, a mai scris Flynn.

Decizia lui Flynn a venit imediat dupa ce presa a scris ca Departamentul de Justitie a avertizat administratia Trump, luna trecuta, ca oficialul nu a spus adevarul autoritatilor in legatura cu discutiile sale cu ambasadorul rus si ar putea fi vulnerabil la santaj din partea Moscovei.

Demisia lui Flynn vine la mai putin de o luna de la investirea in functie, ceea ce il face unul dintre consilierii prezidentiali de rang inalt cu cel mai scurt mandat din istorie.

Retragerea sa brusca marcheaza primul semn de dezordine la varful noii administratii, care s-a confruntat cu o serie de controverse si, potrivit presei, cu lupte interne.

Trump a ramas astfel fara unul dintre principalii sai consilieri, care l-a sfatuit in politica externa si securitate nationala de la inceputul lui 2016.

Inalti oficiali de la Casa Alba au revizuit in week-end contactele lui Flynn si daca el si ambasadorul rus au discutat posibilitatea de a ridica sanctiunile dupa investirea lui Trump, ceea ce incalca o lege care le interzice cetatenilor privati sa se implice in politica externa.

Miercuri, Flynn a negat ca a discutat despre sanctiuni cu ambasadorul rus, dar joi a revenit asupra acestei negari, prin intermediul unui purtator de cuvant.

Consilierul “a spus ca, desi nu isi aminteste sa fi discutat sanctiunile, nu poate fi sigur ca subiectul nu a fost ridicat in discutie”, a declarat purtatorul de cuvant.

Casa Alba a anuntat luna trecuta ca Michael Flynn a avut numai doua discutii telefonice cu Ambasadorul rus la Washington, dar trei surse citate de Reuters sub acoperirea anonimatului au declarat ca Flynn a avut cinci discutii telefonice cu diplomatul.

Se pare ca investigatia impotriva consilierului de securitate a facut parte dintr-o ancheta mai larga a comunitatii de informatii si a autoritatilor americane cu privire la activitatile demarate de Rusia in Statele Unite.

Discutiile telefonice au fost inregistrate in timpul unor operatiuni de monitorizare a diplomatilor rusi stationati in SUA.

Locotenent-generalul in retragere Flynn, in varsta de 57 de ani, si-a inceput cariera in Fortele Terestre in 1981 si a fost mobilizat in Afganistan si Irak. Flynn a devenit directorul Agentiei pentru Informatii a Apararii (DIA) in 2012, in administratia Obama, dar s-aretras cu un an inainte sa-si incheie mandatul si a devenit un aprig critic al politicii externe a lui Obama.