Congresul PNL, in care se va alege presedintele partidului, va avea loc pe 17 iunie

Conventia Nationala a PNL, in care se va alege conducerea nationala a partidului, va avea loc pe 17 iunie, a anuntat vineri senatorul Cristian Chirtes, membru in comisia de organizare a conventiei.

“Ieri a avut loc prima intalnire a comisiei de organizare a Conventiei PNL, unde s-a stabilit ca termen data de 17 iunie pentru organizarea Conventiei Nationale in care va fi aleasa noua conducere a PNL. Comisia de organizare este formata din noua membri, printre care ma regasesc si eu, si a stabilit ca saptamana viitoare vor avea loc Biroul Politic National si Consiliul National Extraordinar, in care vom propune calendarul alegerilor” a declarat Chirtes intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, potrivit Agerpres.

“S-a constituit inclusiv comisia de modificare a statutului, in care anumite propuneri de modificare care vin de la filiale sa fie supuse aprobarii Consiliului National. Iata ca PNL a intrat in linie dreapta in procedura de alegeri, de jos pana sus. Alegerile se vor face de la organizatiile locale, orasenesti, iar in data de 2 mai, cel mai tarziu, toate judetele vor trebuie sa aiba alegerile facute’” a mai aratat Chirtes.

Acesta a precizat ca alegerea presedintelui PNL se va face, cel mai probabil, pe motiuni, dar ca modul de organizare si desfasurare a alegerilor urmeaza sa fie validat de Consiliul National.

Chirtes a mai spus ca printre propunerile de modificare a Statutului PNL se regasesc o serie de proceduri referitoare la alegerea vicepresedintilor, secretarilor sau de retragere a sprijinului politic pentru alesi, dar ca spera ca printre propuneri sa nu figureze si modificari ale criteriilor de integritate.

“Printre criteriile de integritate figureaza astazi in statut ca daca esti urmarit penal, nu poti ocupa functii de conducere la un anumit nivel. Probabil se vor analiza, eu sper sa nu se umble la criteriile de integritate, chiar daca noi ca partid am avut de suferit, pierzand foarte multi oameni. Exista si cazuri de scoatere de sub urmarire penala dupa ani de zile, dupa care omul si-a pierdut cariera”, a mai aratat Chirtes.

HotNews