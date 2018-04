Condamnatii cu pedepse de pana la 5 ani ar putea executa pedeapsa la domiciliu sau in weekend

Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, marti, mai multe amendamente la trei propuneri legislative referitoare la masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate.

Deputatii au stabilit ca persoanele condamnate, inclusiv pentru fapte de coruptie, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare, sa poata beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau executarea fractionata a pedepsei in zilele de sambata si duminica intr-un centru special infiintat.

Deputatii juristi au comasat, astfel, trei propuneri legislative initiate de PNL si UDMR, adaugand mai multe amendamente ale PSD. Liberalii au protestat fata de amendamentele PSD, mentionand ca acestea schimba fundamental propunerea facuta de ei.

Potrivit amendamentelor depuse de PSD si aprobate de comisie, masurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt masuri de natura judiciara, dispuse de judecatorul de supraveghere a executarii pedepsei conform Legii 254/2013, constand in inlocuirea masurii executarii pedepsei principale cu inchisoarea in regim de detentie cu masura executarii acesteia la domiciliu, in libertate sau in regim special penitenciar.

Judecatorul de supraveghere a executarii pedepsei va dispune aceste masuri pentru persoanele condamnate la o pedeapsa de pana la 5 ani, care au efectuat fractia de 1/5 necesara pentru luarea in discutie a regimului de detentie. Masurile alternative nu pot fi dispuse in cazul detinutilor care au savarsit abateri disciplinare, mai prevede textul adoptat, la propunerea PSD.

Masurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt:

executarea la domiciliu a pedepsei, executarea fractionata a pedepsei privative de libertate in zilele de sambata si duminica intr-un centru special infiintat pentru aceasta masura de executare, precum si executarea pedepsei in regim mixt, de echivalent zile de munca in folosul comunitatii si de zile de executare sambata si duminica intr-un centru special infiintat. Toate masurile sunt aplicabile pentru condamnari de pana la 5 ani de inchisoare.

Masurile nu se aplica in cazul condamnarilor pentru savarsirea de catre condamnat a unei infractiuni cu violenta sau profitand de starea de neputinta fizica sau psihica a victimei. Din proiectul initial a fost eliminata prevederea ca masurile alternative nu se pot aplica pentru condamnarile pentru infractiuni de serviciu, de coruptie sau cele conexe infractiunilor de coruptie, cat si persoanelor aflate in stare de recidiva.

Masura alternativa de executare a pedepsei privative de libertate la domiciliu se face prin bratara electronica.

Se revine la reducerea pedepsei cu cate 20 de zile pentru fiecare carte scrisa in inchisoare

De asemenea, masura alternativa de executare fractionata a unei pedepse privative de libertate consta in executarea pedepsei in regim deschis de detentie numai in zilele de sambata si duminica, in penitenciarul in care a executat restul pedepsei sau intr-un centru de detentie special infiintat in acest scop, iar masura alternativa de executare in regim mixt a unei pedepse privative de libertate consta in executarea pedepsei prin prestarea de zile de munca in folosul comunitatii in echivalent si de executare a pedepsei in regim deschis de detentie, mai prevad amendamentele adoptate.

Ministerul Justitiei implementeaza dispozitiile prezentei legi, prin adoptarea de norme metodologice, in cel mult 30 de zile de la publicarea legii, si prin crearea, in spatii noi, a centrelor de detentie pentru executarea masurilor alternative, prin achizitia de bratari electronice in scop de supraveghere a executarii pedepselor la domiciliu, prin angajarea de personal in sistemul de probatiune, norma de angajare fiind de un inspector de probatiune pentru cel mult 60 de persoane care executa o masura alternativa la masura executarii in detentie a pedepsei cu inchisoarea.

Deputatii juristi au mai stabilit ca in cazul persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii de pana la un an executarea pedepsei se realizeaza in arest la domiciliu, cu exceptia persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenta.

Potrivit amendamentelor propuse de UDMR, se va reveni la reducerea pedepsei cu cate 20 de zile pentru fiecare carte scrisa in inchisoare. Astfel, in cazul elaborarii de lucrari stiintifice publicate sau inventii si inovatii brevetate, se considera 20 de zile executate, pentru fiecare lucrare stiintifica sau inventie si inovatie brevetate, prevede textul adoptat.

Comisia juridica a amanat votul asupra raportului pentru a face mai multe corelari intre texte.

Plenul Camerei Deputatilor urmeaza sa decida asupra acestor modificari.

ziare.com