Concluzia procurorilor militari: Teroristii de la Revolutie nu au existat, totul a fost o diversiune propagata de televiziunea nationala

Informatii false au fost lansate din studiourile Televiziunii Romane Libere, in ziua de 22 decembrie 1989, dupa fuga cuplului Ceausescu: teroristi, miscari de trupe, apa este otravita etc. Zvonurile au fost coroborate cu ordine militare diversioniste. Consecinta: zeci de persoane au fost ucise si alte zeci au fost ranite.

Pentru prima data de la Revolutie, magistratii militari au aratat ca exista o legatura intre mesajele transmise de Televiziunea Romana Libera privind teroristii si pierderile de vieti omenesti, vatamari corporale si lipsirea de libertate a numeroase persoane pe teritoriul Romaniei. Trei persoane au fost puse sub acuzare: Ion Iliescu, un general si un amiral.

Despre fenomenul diversionist

Procurorii militari au extins marti ancheta in Dosarul Revolutiei, in care fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a fost acuzat pentru ca a acceptat si oficializat masuri militare care au avut un caracter diversionist. “Prin exercitarea autoritatii depline, Iliescu Ion ar fi putut interveni pentru stoparea fenomenului diversionist, insa nu a actionat in acest sens”, arata Parchetul General. Este vorba de o extindere a anchetei.

“Psihoza terorista ce a atins cote paroxistice in randurile militarilor si civililor inarmati, coroborata cu multe ordine militare ce au prezentat caracter diversionist (deplasari de trupe ale unor unitati militare, ordonate in general pe timpul noptii), au avut drept rezultat numeroase situatii de foc fratricid si de deschidere a focului asupra unor persoane ce nu desfasurau activitati potrivnice miscarii revolutionare”, mai acuza procurorii militari.

Actori comuni in dosarele Mineriadei si Revolutiei

Practic, ancheta a explodat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmarire penala pe numele lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in Dosarul Revolutiei.

Anchetatorii au pus marti sub acuzare alti doi oameni cheie in desfasurarea evenimentelor din decembrie 1989: amiralul (rezerva) Emil “Cico” Dumitrescu si generalul-locotenent (rezerva) Iosif Rus. Acuzatiile: infractiuni contra umanitatii.

Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu si Cico Dumitrescu sunt trimisi in judecata si in Dosarul Mineriadei, caz aflat pe rolul instantei.

