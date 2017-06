Comitetul Executiv al PSD se reuneste azi la ora 16.00 pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Grindeanu

Liderii PSD se reunesc miercuri, la ora 16:00, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Grindeanu, in conditiile in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut in ultimele zile de 3 ori primului ministru sa demisioneze, iar acesta a refuzat. Comitetul Executiv al PSD, forul de conducere al partidului, este format in majoritate din oameni fideli lui Liviu Dragnea.

Sorin Grindeanu si-a anulat programul oficial de miercuri, urmand sa participe doar la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, scrie News.ro, citand surse guvernamentale.

Sorin Grindeanu a refuzat marti cererea lui Liviu Dragnea de a demisiona din functia de premier, au declarat surse din PSD. Cei doi s-au intalnit marti dupa pranz, aceasta fiind cea de-a treia intalnire din ultimele zile in care seful PSD i-a cerut premierului sa demisioneze.

Grindeanu i-ar fi transmis ieri lui Liviu Dragnea ca nu demisioneaza nici ieri si nu va demisiona nici astazi, chiar daca forul de conducere al PSD, Comitetul Executiv (format in majoritate din fidelii lui Dragnea) ii va cere acest lucru. (HotNews)