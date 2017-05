Comisia juridică din Senat a votat pentru grațierea faptelor de corupție, inclusiv luarea si darea de mita

Comisia juridică din Senat a votat, miercuri, pentru grațierea faptelor de corupție, cu cinci voturi „pentru” și trei „împotrivă”.

Decizia finală va fi luată la votul final din plenul Parlamentului.

Concret, prin aceasta ar urma sa se gratieze persoane vinovate de dare si luare de mita.

“Luarea de mita – am propus-o pentru gratiere, avand in vedere ca se face eventuala gratiere cu plata prejudiciului si avand recidivisti. E usor de inteles ce ma mobilizeaza. Pana la ultima lege a finantarii campaniilor electorale, toate partidele pot fi acuzate asa cum s-a si intamplat cu foarte multi oameni si de luare de mita si de abuz in serviciu, lucruri pe care se cam merge. Eu sunt de acord sa fie pedepsiti cei care au dus banii acasa. Si trebuie pedepsiti.

Banii astia s-au dus in geci, in umbrele, pentru ca asa au functionat lucrurile in realitate. Daca ne facem acum ca au venit Fecioarele Maria, neprihanite si Parchetele noastre pleaca pe aceasta linie, asta a creat o atmosfera de supunere a clasei politice, daca observati. Ati vazut foarte bine si pe amaratul ala care a dat pui si a fost condamnat. Nu a dus un pui acasa, dar a distribuit in cateva comune… a fost condamnat. S-au dat mii de geci din China (…) Discutam de realitati. Daca vrem sa legam toate partidele putem sa o tinem asa”, a spus Traian Basescu.

In timp ce fostul sef al statului a explicat ca este nevoie de “un moment zero” privind “aceasta poveste” a gratierii coruptilor, senatorii PNL si USR au anuntat ca sunt impotriva gratierii coruptilor.

“Nici USR nu sustine gratierea faptelor de coruptie. Faptele de coruptie, chiar daca sunt la prima fapta, nu trebuiesc gratiate. E foarte, foarte important sa se inteleaga ca, odata ajuns intr-o functie publica, nu trebuie abuzat de ea. Sa intelegem ca societatea romana trebuie sa devina mai responsabila, cel ajuns intr-o functie publica sa nu exercite functia in interes personal”, a spus senatorul USR George Dirca.

În urmă cu o săptămână, senatorii jurişti au decis, prin adoptarea unui amendament la dezbaterea pe articole a proiectului de lege, ca pedepsele cu închisoarea de până la 3 ani inclusiv, aplicate de instanţa de judecată, să se graţieze în întregime.

În forma Guvernului, iniţiatorul actului normativ, se graţiau în întregime pedepsele de până la 5 ani, dar prevederea nu a întrunit susţinerea senatorilor jurişti.

Alt amendament adoptat prevede graţierea parţială cu 3 ani a pedepselor mai mari de 3 ani, dar mai mici de 10 ani. De asemenea, senatorii jurişti au stabilit că pedepsele suspendate condiţionat sau sub supraveghere nu se graţiază.

Referitor la femeile însărcinate condamnate, senatorii au stabilit în Comisia juridică faptul că pedepsele cuprinse între 6 şi 10 ani se graţiază cu jumătate. De aceeaşi clemenţă beneficiază persoanele cu pedepse între 6 şi 10 ani care au în întreţinere minori cu vârsta de până la 14 ani sau cu handicap accentuat sau grav.

De asemenea, alt amendament adoptat de comisie a vizat pedepsele cuprinse între 6 şi 10 ani ale condamnaţilor care au împlinit 60 de ani, care se graţiază cu jumătate.

Amendamentul senatorului PSD Liviu Brăiloiu care prevede că se graţiază în întregime pedepsele condamnaţilor care au împlinit 70 de ani a fost însuşit prin vot de comisie.

Dezbaterile pe articole la acest proiect de lege au început săptămâna trecută în prezenţa ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.