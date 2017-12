Comisia Iordache lucreaza in zi de doliu national pentru pragul la abuzul in serviciu

Comisia parlamentara speciala condusa Florin Iordache se intruneste joi pentru a discuta propunerile de punere in acord a codurilor din Justitie cu deciziile Curtii Constitutionale. Si tot joi, Comisia va dezbate si redefinirea infractiunii de abuz in serviciu, precum si transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces.

Saptamana trecuta, Comisia hotarase sa isi sisteze lucrarile pe perioada celor trei zile de doliu national in memoria regelui Mihai, insa Iordache a revenit asupra deciziei si a convocat o noua sedinta pentru joi la ora 11:00.

“Tocmai am aflat: maine, de la ora 11, se vor macelari in Comisia Iordache Codul penal si Codul de procedura penala”, a scris pe Facebook deputatul USR Stelian Ion, membru al comisiei speciale.

La inceputul lunii noiembrie, Florin Iordache declarase ca un prag pentru infractiunea de abuz in serviciu se impune si ca el ar putea fi stabilit in jurul sumei de 19.000 de lei, precizand ca nu crede ca acest lucru ar deranja pe cineva.

“Acel prag care suscita foarte mare interes a fost solicitat si in cele doua decizii ale CCR, iar daca va fi un prag modic, eu cred ca nu va deranja pe nimeni. Un prag modic ma refer chiar pornind de la propunerea pe care ne-a facut-o asociatia magistratilor, acel prag care vizeaza 10 salarii, undeva la 19.000 de lei.

Un prag minimal nu cred ca deranjeaza pe nimeni. Pana in acest moment cred ca sunt 14 – 15 formule si maine dezbaterile vor continua atat la Codul Penal si Codul de procedura penala in concordonanta cu deciziile CCR”, a declarat Florin Iordache.

In cadrul dezbaterilor din comisia speciala, secretarul de stat in Ministerul Justitiei, Mariana Mot, a anuntat ca ministerul lucreaza la un proiect legislativ separat privind abuzul in serviciu si neglijenta in serviciu.

Prevederea din Codul Penal privitoare la infractiunea de abuz in serviciu urmeaza sa fie modificata dupa ce Curtea Constitutionala a dat doua decizii in aceasta privinta care vizeaza, pe de o parte, ca abuzul in serviciu sa fie infractiune doar daca sunt incalcate legi sau ordonante ale Guvernului si, pe de alta parte, sustine ca nu este suficient sa se constate ca faptele incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, ci aceasta atingere trebuie sa prezinte un anumit grad de intensitate, de gravitate, care sa justifice sanctiunea penala.

