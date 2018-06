Comisia Iordache incepe modificarea Codului Penal: Ministerul Justitiei a propus ca prag pentru abuzul in serviciu salariul minim pe economie

Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache a inceput, joi dimineata, dezbaterile privind modificarea Codului Penal, unul dintre cele mai importante articole ce urmeaza a fi modificate fiind cel referitor la abuzul in serviciu.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, este direct vizat de acest articol, fiind condamnat saptamana trecuta, in prima instanta, la 3 ani si jumatate de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul “Bombonica”, in care prejudiciul a fost stabilit la 108.000 de lei.

Conform documentelor aflate pe masa comisiei speciale, Ministerul Justitiei a propus ca prag minim pentru abuzul in serviciu salariul minim pe economie (1.900 lei brut) . In schimb, deputatul PSD Catalin Radulescu a propus un prag de 200.000 de lei.

Articolul 297 urmeaza sa fie discutat in aceasta dupa-amiaza, dupa cele premergatoare, referitoare la legea penala mai favorabila si la savarsirea unei fapte cu intentie.

Desi initial s-a vorbit despre modificarea Codului Penal prin ordonanta de urgenta, pana la urma se pare ca s-a renuntat la aceasta solutie si s-a decis sa se urmeze tot calea parlamentara.

In plus, Parlamentul a fost convocat intr-o sesiune extraordinara in luna iulie, tot pentru grabirea adoptarii modificarilor la Codurile Penale.

In ceea ce priveste abuzul in serviciu, PSD a mai propus si scaderea limitelor de pedeapsa. In acest moment intervalul este 2-7 ani, iar PSD propune intervalul de pedeapsa de 1-5 ani.

Daca modificarile intra in vigoare chiar si doar 5 minute, Liviu Dragnea scapa de acuzatii si de condamnarea la inchisoare, pentru ca se aplica legea penala mai favorabila.

In acest moment, art 297 din Codul Penal, referitor la abuzul in serviciu, nu prevede niciun prag. Sesizata de fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica, CCR a decis anul trecut ca “revine legiuitorului sarcina de a reglementa valoarea pagubei si gravitatea vatamarii rezultate din comiterea faptei de abuz in serviciu”.

In acest context, in ultimul an s-au facut mai multe propuneri de reformulare a articolului, decizia urmand sa fie luata de Parlament.

