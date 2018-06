Comisia Iordache: Fara confiscare extinsa a averilor pentru spalare de bani sau grup infractional

Comisia speciala pentru modificarea Legilor Justitiei a abrogat literele d) si g) din articolul 112 indice 1 din Codul Penal, in sensul ca pentru spalarea banilor sau constituirea unui grup infractional nu se mai dispune confiscarea extinsa.

De asemenea, la articolul privind confiscarea extinsa au fost introduse doua noi alineate propuse de CSM si preluate de PSD, care spun urmatoarele:

“Sunt supuse confiscarii in conditiile prezentului articol si: bunurile transferate de catre persoana condamnata unui membru de familie, daca acesta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca ca scopul transferului este evitarea confiscarii sau daca transmisiunea s-a realizat cu titlu gratuit; bunurile transferate de catre persoana condamnata unei persoane juridice asupra careia detine controlul; bunurile transferate de persoana condamnata catre un tert daca din imprejurari concrete rezulta ca acesta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca ca scopul transferului este evitarea confiscarii”.

Unul din marile dosare in care a fost aplicata confiscarea speciala si extinsa a fost dosarul ICA, in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani pentru spalare de bani.

O noutate in acest caz este reprezentata de confiscarea de la terti. In multe cazuri, inculpatii, pentru a evita confiscarea bunurilor obtinute din infractiunile comise, le transfera pe numele altor persoane. In dosarul ICA, insa, confiscarea bunurilor a fost aplicata si in cazul fiicelor lui Dan Voiculescu, Corina si Camelia.