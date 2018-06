Comisia Iordache: Curtile de Apel nu mai pot schimba o sentinta din achitat in vinovat decat daca sunt probe noi

Comisia pentru Legile Justitiei continua astazi votul la modificarile aduse Codului de procedura penala.

A fost modificat articolul 421 privind “Solutiile la judecata in apel”, fiind introdus un nou alineat prin care instantei de apel i se limiteaza practic rolul.

Textul sau este: “Instanta de apel nu poate desfiinta sentinta primei instante prin care s-a dispus achitarea inculpatului si nu poate pronunta o hotarare de condamnare direct in apel decat daca sunt readministrate probe sau administrate probe noi care sa conduca la desfiintarea solutiei de achitare a primei instante pentru infirmarea motivelor pentru care a fost dispusa achitarea”.

Saptamana trecuta, Comisia speciala pentru legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, a finalizat lecturarea initiativei legislative de modificare a Codului de procedura penala, iar miercuri au inceput dezbaterile.

Ca si la celelalte modificari din Comisia Iordache, totul se desfasoara pe repede-inainte, Opozitia acuza ca nu se dau modificarile decat cu putin timp inainte de inceperea sedintei si ca votul este o formalitate, nu exista dezbatere reala, iar coalitia PSD-ALDE-UDMR, majoritara, isi impune propriile modificari.

De asemenea, reprezentantii institutiilor din Justitie explica degeaba implicatiile nefaste ale anumitor modificari, opinia acestora fiind ignorata la vot.

Se intentioneaza ca joi sa se finalizeze votul in comisie si proiectul sa fie trimis rapid spre aprobare Senatului, care este prima camera sesizata.

In cazul in care se ajunge totusi la intrarea in vacanta parlamentara, Florin Iordache nu a exclus convocarea unei sesiuni extraordinare pentru ca Parlamentul sa poata adopta cat mai repede proiectele privind modificarea Codurilor.