Comisia Iordache: Abuzul in serviciu a fost total modificat, iar articolul referitor la neglijenta in serviciu eliminat complet

Comisia pentru Legile Justitiei a adoptat, in sedinta de luni, un amendament prin care se elimina complet articolul referitor la neglijenta in serviciu comisa de functionarul public, din proiectul care aduce modificari Codului Penal.

“Incalcarea din culpa de catre un functionar public a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca prin aceasta se cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda”, prevede articolul 298 referitor la neglijenta in serviciu.

Membrii comisiei speciale au adoptat si propunerea PSD prin care se introduce un prag pentru abuzul in serviciu, care prevede introducerea unui prag valoric echivalent cu un salariu minim brut pe economie, insemnand 1.900 de lei.

“Fapta functionarului public, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu reglementate expres, prin legi, ordonante de guvern sau ordonante de urgenta, care refuza sa indeplineasca un act sau il indeplineste prin incalcarea atributiilor astfel reglementate, a unor dispozitii exprese dintr-o lege, ordonanta de guvern sau ordonanta de urgenta, in scopul de a obtine pentru sine, sot, ruda sau afin pana la gradul II inclusiv, un folos material necuvenit si prin aceasta cauzeaza o paguba certa si efectiva mai mare decat echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani sau amenda”, prevede amendamentul PSD, adoptat luni de Comisie, care modifica alineatul 1 al articolului 297 referitor la abuzul in serviciu.

“Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, ingradeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaza pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala, apartenenta politica, avere, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA”, prevede alineatul (2) al aceluiasi articol care vizeaza abuzul in serviciu.

Totodata, comisia a mai votat ca prevederile alineatelor (1) si (2) si nu se aplice atunci cand vine vorba de elaborare, emitere si aprobarea actelor adoptare de Guvern sau Parlament.

Ulterior votului pe amendamentele depuse la Codul Penal, in sedinta de luni, Comisia speciala da un raport pe proiectul de lege. Senatul va vota, in plenul de marti, proiectul de lege, potrivit ordinii de zi a forului superior al Parlamentului.