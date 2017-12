Comisia Iordache a aprobat înființarea Secției care să-i ancheteze pe magistrați, in cadrul Parchetului General

Cu 12 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă”, majoritatea PSD-ALDE-UDMR din Comisia specială condusă de Florin Iordache a aprobat modificarea Legii nr. 304/2004 în sensul înființării unei secții speciale care să-i investigheze pe magistrați.

Digi 24 anunta ca o altă modificare adusă joi Legii privind privind organizarea judiciară stabilește că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism va trebui să elaboreze, anual, un raport de activitate pe care să-l prezinte și ministrului Justiției, nu doar Consiliului Superior al Magistraturii.

Astfel se taie din competentele DNA, care pana acum ancheta infractiunile de coruptie savarsite de procurori si judecatori.

Noua institutie se va numi Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie, iar infiintarea sa este prevazuta intr-un amendament propus de senatorul PSD Serban Nicolae la legea 304/2004 privind organizarea judiciara.

“In cadrul PICCJ se infiinteaza si functioneaza Sectia de investigare a unor infractiuni din justitie care are competenta exclusiva de a efecuta urmarirea penala pentru infractiunile de coruptie si a celor asimilate acestora, prevazute de Codul Penal si de Legea 78/2000, infractiunile de serviciu sau in legatura cu acesta, precum si a intractiunilor contra infaptuirii justitiei savarsite de judecatori si procurori, inclusiv cei care au calitatea de membri ai CSM, precum si de procurori si judecatori militari”, este al doilea aliniat al amendamentului adoptat de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, in ciuda opozitiei PNL si USR.

Florin Iordache, presedintele comisiei, a explicat ca PSD a renuntat sa sustina infiintarea unei Directii speciale pentru anchetarea magistratilor, dupa numeroasele critici primite, scrie ziare.com.

“Nu se justifica infiintarea unei Directii, insa se justifica infiintarea unei Sectii, in subordinea procurorului general, care sa investigheze infractiunile din Justitie”, a susntinut Iordache.