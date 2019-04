Comisia Iordache a adoptat de urgenta modificarea Codului Penal, pentru ca Guvernul n-a dat OUG

Comisia speciala pentru modificarea Legilor Justitiei, condusa de Florin Iordache, s-a reunit, marti pentru a dezbate modificarea Codurilor Penale. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a participat si el la aceasta sedinta.

Comisia a adoptat raport favorabil pe proiectul de modificare a Codului Penal. Raportul de admitere cu amendamente a fost adoptat cu 12 voturi pentru si 7 impotriva.

Raportul urmeaza sa intre miercuri in dezbaterea plenului Senatului, dupa cum a anuntat presedintele Comisiei speciale, Florin Iordache. El a precizat ca martea viitoare comisia se va reuni din nou, astfel incat miercuri aceste modificari sa fie adoptate in plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional.

Ministrul Justitiei a declarat marti, la Comisia parlamentara speciala, ca este greu de sustinut afirmatia ca Executivul nu si-a indeplinit obligatia de a pune in acord Codul penal si Codul de procedura penala cu ceea ce CCR a considerat a fi constitutional.

“In iulie – noiembrie 2017, Ministerul Justitiei a finalizat doua proiecte de Cod penal si Cod de procedura penala pe care le-a trecut prin Guvern si Guvernul le-a aprobat si le-a trimis la Parlament. Proiectul de modificare a Codului penal pus in acord cu deciziile CCR si cu directiva de confiscare extinsa si proiectul de modificare a Codului de procedura penala – in acord cu deciziile CCR si pentru transpunerea directivei privind prezumtia de nevinovatie. Un an si jumatate au fost trimise in Parlament.

E greu de sustinut afirmatia care s-a repetat ca Guvernul nu si-a indeplinit obligatia ca in cele 45 de zile si asa mai departe (sa transpuna deciziile Curtii – n.r.) . Eu vorbesc in numele ministerului si nu al celor care nu au continuat procesul legislativ de punere in acord”, a afirmat Tudorel Toader, citat de Agerpres.

Ministrul a adaugat ca atunci cand vorbim despre norme de lege precum codurile penale nu se poate spune ca decizia de neconstitutionalitate nu este obligatorie.

“Obligatia de modificare a legii in vigoare, nu a proiectului de lege, deci se refera la obligatia legii in vigoare nu la proiectul de lege cand se publica decizia in Monitorul Oficial, iar textul neconstitutional se suspenda daca in 45 de zile legiuitorul nu revine textul isi inceteaza efectul. Aveati Constitutia, daca spune ca textul declarat neconstitutional isi inceteaza efectul inseamna ca textul e in vigoare, obligatia deci izvoraste din deciziile de neconstitutionalitate sau interpretative privind norme juridice in vigoare.

Cand vorbim de norme de lege precum cel de fata, Codul penal sau Codul de procedura penala, nu putem spune ca decizia de neconstitutionalitate nu produce efecte nu e obligatorie, ea e obligatorie. Dar unde este obligatia? Nu de a o transpune in legislatie, de a aduce solutia considerata constitutionala in campul activ al legii. Obligatia este pentru legiuitor. Daca legiuitorul doreste sa continue procesul legislativ sa adopte acea lege, e obligat ca sa respecte solutiile din decizia CCR, daca e o solutie de neconstitutionalitate legiuitorul trebuie sa o elimine”, a conchis Tudorel Toader

In deschiderea dezbaterii, Florin Iordache (PSD) a explicat ca a fost nevoie de aceasta sedinta, deoarece Guvernul PSD-ALDE nu a implementat deciziile CCR.

El facea trimitere la acele modificari ale Codului Penal operate anul trecut in Parlament si pe care CCR le-a declarat neconstitutionale. Intentia Comisiei Iordache de acum este de a scoate din Cod prevederile declarate neconstitutionale si a trece in regim de urgenta restul modificarilor prin Parlament.

El a precizat in sedinta de azi ca decizia politica a PSD este de a discuta articolele declarate constitutionale de CCR si a le adopta cat mai rapid, ca modificari la Codul Penal. Prevederile declarate neconstitutionale vor fi rediscutate in Parlament.

“Vom avea doua proiecte de lege”, explica Iordache.

“Propunerea PSD-ALDE este de eliminare a articolelor declarate neconstitutionale”, mai spune acesta.