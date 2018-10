Comisia Europeana solicita Romaniei sa tina cont de opinia Comisiei de la Venetia. MCV, pe 13 noiembrie

Comisia Europeana a luat act de opinia Comisiei de la Venetia privind modificarile aduse de PSD/ALDE Codurilor Penale si Legilor Justitiei si cere autoritatilor romane sa ia in calcul recomandarile forului international, in contextul in care un nou MCV va fi facut public in 13 noiembrie.

“Am luat nota de cele doua opinii ale Comisiei de la Venetia in privinta Codurilor Penale si a Legilor din Justitie. Cerem autoritatilor romane sa tina cont de acestea.”, a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene.

“Asa cum prim-vicepresedintele Timmermans a spus clar in dezbaterea din Parlamentul European: Intre timp vom continua dialogul cu autoritatile romane, in spiritul cooperarii si in contextul MCV, iar Comisia va formula cele mai potrivite concluzii asupra felului in care amendamentele aduse Legilor Justitiei, Codurilor Penale si legilor privind confictul de interes si coruptia au tinut cont de aceste ingrijorari.

Comisia va elabora o analiza detaliata in urmatorul MCV, in 13 noiembrie”, adauga oficialul european.

Amintim ca in Parlamentul European este asteptata si o Rezolutie privind statul de drept din Romania si respectarea normelor acestuia, in plenara de la Strasbourg, de la mijlocul lunii noiembrie.

Comisia de la Venetia a publicat, luni, pe site-ul institutiei opinia adoptata vineri de plenul forului in cazul Romaniei.

ziare.com