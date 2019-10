Comisia Europeană, despre noua propunere de comisar european: Există îndoieli că nominalizarea a fost făcută legitim de Guvernul interimar

Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, are dubii cu privire la legitimitatea Guvernului Dancila de a face inca o propunere pentru pozitia de comisar european din partea Romaniei si subliniaza ca, oricine ar fi persoana desemnata, nominalizarea trebuie sa aiba acordul presedintelui Klaus Iohannis.

Informatiile au fost furnizate, miercuri, opiniei publice intr-o declaratie sustinuta de Mina Andreeva, purtatorul de cuvant al Executivului UE, aceasta referindu-se la noua propunere venita de la Bucuresti, in persoana lui Victor Negrescu.

“Ursula von der Leyen a prmit ieri scrisoarea trimisa de premier (Viorica Dancila – n.red.). Aceasta noua propunere venita din partea guvernului interimar al Romaniei nu a fost pusa in acord cu presedintele. Trebuie sa facem progrese si oricine ar veni din Romania trebuie sa fie aprobat de presedinte.

Exista dubii in Romania daca propunerea are legitimitate sau nu, ea venind din partea unui guvern interimar inca in functie. Prin urmare, este ceva ce trebuie rezolvat de catre Romania, in Romania”, a declarat Mina Andreeva.

Premierul demis de Parlament, Viorica Dancila, a anuntat marti ca a trimis cea de a treia propunere la Bruxelles pentru pozitia de comisar european la care are dreptul Romania, in persoana lui Victor Negrescu, insa presedintele Klaus Iohannis a reactionat imediat, sustinand ca nu si-a dat acordul si ca Guvernul Dancila nu mai are legitimitatea necesara pentru a face o astfel de nominalizare.

Victor Negrescu este cea de a treia nominalizare de comisar european pe care Viorica Dancila o face fara informarea Parlamentului si audierea persoanei propuse in comisiile de specialitate, asa cum prevede Legea 373/2013.

Pe de alta parte, Romania a ramas singura tara care nu are o propunere valida de comisar european, dupa ce candidatii Frantei si Ungariei, respinsi initial, ca si primii doi ai Romaniei, au fost acceptati de presedintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.