Comisia Europeana avertizeaza Parlamentul de la Bucuresti in legatura cu Legile Justitiei si Codurile Penale

Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de prim-vicepresedintele Frans Timmermans, postata pe site-ul Comisiei Europene.

In aceasta luare de pozitie, cei doi oficiali arata ca urmaresc “cu ingrijorare” evolutiile recente din tara noastra.

“Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul UE”, subliniaza inaltii oficiali de la Bruxelles, care arata ca pentru a scapa de MCV trebuie sa demonstram ca progresele realizate pana acum in cadrul acestuia sunt ireversibile.

Documentul citat aminteste de concluziile raportului MCV din noiembrie in care Comisia a cerut ca modificarile la Legile Justitiei sa se faca transparent si cu consultarea Comisiei de la Venetia.

Din pacate, cei doi au constatat ca recomandarile nu au fost luate in considerare. Totusi, Comisia “isi reafirma disponibilitatea de a coopera si de a sprijini autoritatile romane in acest proces”.

Iata intreaga declaratie:

“Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene.

O conditie esentiala pentru a putea renunta treptat la mecanismul de cooperare si de verificare (MCV) este ca progresele realizate pana acum in cadrul acestuia sa fie ireversibile.

In cel mai recent raport privind mecanismul, din noiembrie 2017, Comisia a subliniat faptul ca Guvernul si Parlamentul ar trebui sa asigure transparenta totala a procesului legislativ privind Legile Justitiei si sa tina seama in mod corespunzator de consultarile desfasurate in cadrul acestuia.

De asemenea, Comisia a precizat ca un proces in care independenta sistemului judiciar si punctul de vedere al acestuia sunt apreciate si luate in considerare in mod corespunzator si in care se tine seama de avizul Comisiei de la Venetia reprezinta o conditie prealabila pentru sustenabilitatea reformelor si este un element important in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor de referinta stabilite prin mecanismul de cooperare si de verificare.

Pozitia Comisiei a fost sustinuta de statele membre in cadrul concluziilor Consiliului adoptate in decembrie 2017.

Potrivit ultimului raport privind MCV, Legile Justitiei reprezinta un test important cu privire la masura in care interesele legitime ale partilor interesate din sistemul judiciar si ale altor parti interesate au ocazia sa fie exprimate si sunt luate suficient in considerare in cadrul deciziilor finale. Evenimentele de pana acum nu au contribuit cu nimic la rezolvarea acestor preocupari.

Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, sa lanseze dezbaterea conform recomandarilor Comisiei si sa construiasca un consens la scara larga cu privire la calea de urmat. Comisia isi reafirma disponibilitatea de a coopera si de a sprijini autoritatile romane in acest proces.

Comisia avertizeaza din nou cu privire la pericolul regresarii si va analiza in detaliu modificarile finale aduse legii justitiei, codurilor penale si legilor privind conflictul de interese si coruptia pentru a stabili impactul acestora asupra eforturilor de garantare a independentei sistemului judiciar si de combatere a coruptiei.”

Amintim ca azi pe agenda oficiala a Comisiei Europene se afla o discutie despre situatia din Romania.

Problemele generate de modificarile aduse Legilor Justitiei au atras atentia si Parlamentului European, care a decis ca in plenul de pe 7 februarie sa analizeze consecintele asupra sistemului judiciar din Romania.

