Comisia de la Venetia: Modificarea Codurilor Penale si a Legilor Justitiei slabeste lupta anticoruptie

Modificarea Codurilor Penale si a Legilor Justitiei in Romania slabeste lupta impotriva coruptiei si a altor infractiuni grave, se arata in opinia adoptata vineri de plenul Comisiei de la Venetia.

De asemenea, institutia isi exprima ingrijorarea cu privire la amendamentele care au fost aduse Codului Penal si Codului de Procedura penala in Romania, apreciind ca ele slabesc eficienta sistemului de justitie de a lupta impotriva crimei organizate, nu doar a coruptiei.

Comisia de la Venetia le recomanda autoritatilor romane sa reanalizeze amendamentele aduse la codurile penale printr-o consultare publica ampla si reala, cu scopul de a obtine o schimbare legislativa solida si coerenta, care sa beneficieze de sprijin din partea societatii si care sa fie in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, se arata in comunicatul postat pe site-ul Comisiei de la Venetia.

“Pe 12 octombrie, CCR a stabilit ca 60 de articole prin care era modificat Codul de Procedura Penala sunt neconstitutionale, iar modificarile la Codul Penal urmeaza sa intre in dezbatere luna aceasta”, se mai arata in comunicatul citat.

Comisia de la Venetia a mai adoptat astazi, cu anumite amendamente, opinia preliminara elaborata in luna iulie cu privire la modificarea celor trei legi ale Justitiei.

“Aceasta opinie critica cele trei legi, considerand ca afecteaza negativ eficienta, calitatea si independenta sistemului judiciar, cu consecinte negative in ceea ce priveste lupta impotriva coruptiei. Cele trei legi au fost deja promulgate si au intrat in vigoare”, se arata in comunicatul citat.

De asemenea, in Opinia Comisiei de la Venetia cele doua ordonante de urgenta adoptate recent de Guvernul Dancila au rezolvat doar o parte dintre problemele semnalate in iulie. In timp ce Comisia saluta decizia de amanare a pensionarii anticipate a magistratilor, “care va acorda ragazul necesar Parlamentului pentru a reconsidera procedura”, expertii anunta ca nu au examinat toate prevederile ordonantelor, prin urmare isi rezerva dreptul de a prezenta ulterior pozitia proprie cu privire la acestea.

Cat priveste Codurile Penale, Comisia de la Venetia spune ca cele mai mari ingrijorari sunt legate de faptul ca vor fi afectate anchetele si posibilitatile de punere sub acuzare a celor care comit infractiuni.

Comisia de la Venetia “critica viteza excesiva si insuficienta transparenta” a procesului de reforma a legilor Justitiei, in conditiile in care au fost aduse peste 300 de amendamente, “multe dintre ele modificand radical politica penala”.

Graba cu care au fost adoptate a avut un impact negativ asupra calitatii legislatiei, care contine contradictii ce ar putea sa produca incertitudine in viitor, se mai arata in comunicatul citat.

Comisia de la Venetia recomanda discutii mai ample cu expertii, practicienii si reprezentantii intregii societati, si in particular, sa se tina cont de propunerile venite din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitiei.

