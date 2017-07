Comisia de inventariere a arhivei SIPA si-a inceput activitatea. Toader refuza sa spuna cine sunt membrii

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri constituirea Comisiei de inventariere a arhivei SIPA, insa a refuzat sa dezvaluie numele membrilor acesteia, pe motiv ca “nu este de interes public”.

“Comisia SIPA este constituita dintr-un numar de cinci membri si trei supleanti, asa cum scrie in Hotararea de Guvern. Doi de la Ministerul Justitiei, doi de la Secretariatul General al Guvernului, un reprezentant de la ANP, cate un supleant de la fiecare dintre cele trei autoritati.

Ieri, am constituit componenta comisiei prin ordin de ministru. Astazi, ne-am vazut la Administratia Nationala a Penitenciarelor. Dansii au procedat la alegerea presedintelui, asa cum scrie in Hotararea de Guvern. Au un regulament dupa care isi desfasoara activitatea in baza Hotararii de Guvern.

Astazi, au intrat prima zi in arhiva si au inceput activitatea. Dansii au ramas acolo si prima parte a activitatii vizeaza inventarierea fondului arhivistic”, a declarat Tudorel Toader, intr-o conferinta de presa.

Ministrul Justitiei nu a dorit sa dezvaluie numele membrilor comisiei, pentru ca acestia sa nu fie intrebati in fiecare zi de jurnalisti ce anume au gasit in arhiva SIPA.

“Mi-ati pus intrebarea daca va pot spune numele membrilor comisiei si al supleantilor. Sigur ca pot sa il spun, dar nu am sa o fac. Pentru ca este un ordin intern, este un ordin de executie de punere in aplicare a Hotararii de Guvern si este o masura de protectie a colegilor nostri care fac parte din comisie.

In caz contrar, ii veti intreba in fiecare zi ce au vazut, ce au constatat, astfel incat nu sunt de interes public numele si prenumele celor care fac parte din comisie.

Ce va pot spune este ca fiecare dintre dansii indeplineste cerintele de legalitate, adica au certificatul acela ORNISS”, a explicat Tudorel Toader.