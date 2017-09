Comisia de ancheta sustine ca Boc si Basescu au fraudat prezidentiale din 2009. Nu a putut stabili daca SRI si DNA au favorizat frauda

Raportul preliminar al Comisiei de ancheta privind prezidentialele din 2009 sustine ca Administratia prezidentiala si Guvernul Boc au fost implicate si au favorizat fraudarea alegerilor, aducand drept argumente in favoarea acestei ipoteze decrete prezidentiale care sunt publice inca de acum 8 ani.

In plus, Comisia arata ca nu a putut stabili daca SRI si DNA au favorizat fraudarea alegerilor, insa insista pe faptul ca pentru asta sunt vinovati procurorii sefi Laura Codruta Kovezi pentru ca a refuzat sa fie audiata si sa spuna daca a fost sau nu acasa la Gabriel Oprea si Augustin Lazar pentru ca nu le-a pus la dispozitie dosarul.

“Comisia a constatat actiuni concrete ale institutiei prezidentiale reprezentate de Traian Basescu si ale guvernului condus de Emil Boc pentru favorizarea fraudarii alegerilor in avantajul candidatului Traian Basescu”, se arata in raportul citat de Stiri pe Surse.

Comisia mai crede ca anumite actiuni ale celor doua institutii “au fost perfect sincronizate dovedind astfel ca faceau parte dintr-un plan amplu si bine pus la punct, actiunile fiind premeditate”.

“In realizarea planului privind fraudarea alegerilor prezidentiale, reprezentantii celor doua institutii au actionat in forta, cu rea credinta, in total dispret fata de lege”, se mai arata in raportul citat.

Faptele pe care se intemeiaza concluzia comisiei se refera la demiterea ministrului de Interne Dan Nica, urmata de schimbarea tuturor ministrilor PSD cu ministri interimari de la PDL pe 1 octombrie 2010, prin decrete prezidentiale.

“Aceste decrete sunt emise cu incalcarea legii, deoarece in momentul emiterii de catre presedinte, decretul nr.1360 privind constatarea vacantei tuturor posturilor de membru al Guvernului ale ministrilor PSD, ca urmare a demisiilor acestora nu fusese publicat, deci nu exista (art.100 alin. (1) din Constitutie)”, se arata in raport. Ulterior, au fost schimbati si 20 de prefecti cu impact direct asupra organizarii alegerilor.

Comisia inventariaza si posibilele infractiuni comise. In primul rand, este vorba de constituirea unui grup infractional organizat.

“Astfel, presedintele Romaniei – Traian Basescu -, impreuna cu primul ministru al Guvernului – Emil Boc – si cu ceilalti membri ai Guvernului Romaniei – Vasile Blaga, Gabriel Sandu, Gheorghe Pogea, Elena Gabriela Udrea, Radu Mircea Berceanu, Catalin Marian Predoiu, Adriean Videanu si Sorina Luminita Placinta -, s-au asociat in vederea comiterii de infractiuni care sa aiba drept consecinta favorizarea comiterii de infractiuni electorale, cu scopul de a-l avantaja pe candidatul Traian Basescu”.

Presedintele Basescu este acuzat si fals intelectual si uz de fals, iar membrii guvernului Boc de abuz in serviciu prin Hotararile de Guvern privind schimbarea prefectilor, arata Mediafax.

“Aceste Hotarari de guvern sunt adoptate cu incalcarea legii, deoarece in momentul adoptarii de catre guvern, Hotararile de incetare a exercitarii functiei de prefect enumerate la punctul 8 nu fusesera publicate, deci nu existau (art.108 alin.4 din Constitutie). Acest fapt tine de natura evidentei deoarece atat Hotararile de incetare a functiei de prefect cat si cele de exercitare a functiei de prefect fiind adoptate in cadrul aceleiasi sedinte de guvern, numerele lor fiind alternative”.

In ce priveste masurile propuse, comisia sustine ca numai Parchetul General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate decide daca incepe sau nu urmarirea penala impotriva lui Traian Basescu.

In ce priveste membrii Guvernului Boc “ramane la latitudinea presedintelui Romaniei daca cere urmarirea penala a fostilor membri ai guvernului care nu au in prezent calitatea de parlamentar: Emil Boc, Vasile Blaga, Gabriel Sandu, Gheorghe Pogea, Elena Gabriela Udrea, Radu Mircea Berceanu, Adriean Videanu si Sorina Luminita Placinta si ramane la latitudinea Camerei Deputatilor daca cere urmarirea penala a lui Catalin Marian Predoiu, fost membru al Guvernului care in prezent are calitatea de deputat”.

Comisia nu a putut stabili daca SRI si DNA au favorizat fraudarea alegerilor

Potrivit raportului, comisia de ancheta nu a putut stabili daca SRI si DNA au favorizat fraudarea alegerilor, deoarece activitatea a fost blocata, prin:

“- refuzul persoanelor audiate care nu au raspuns la toate intrebarile comisiei motivand ca “exista o ancheta in desfasurare”.

- refuzul persoanelor care au transmis in scris ca nu pot da curs solicitarilor comisiei motivand ca “exista o ancheta in desfasurare”.

- refuzul doamnei Doamna Laura Codruta Kovesi, Procuror Sef al Directiei Nationale Anticoruptie Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de a raspunde la intrebarea daca a fost prezenta in noaptea de 5-6 decembrie 2009 in casa domnului Gabriel Oprea.

- refuzul domnului Augustin Lazar – Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de raspunde afirmativ solicitarii Comisiei parlamentare de ancheta de a transmite o copie dupa dosarul nr. 213/P/2017, dosar care fusese clasat intre timp. Dosarul contine toate informatiile necesare in vederea stabilirii adevarului cu privire la aspecte ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential”.

Comisia de ancheta sustine si ca refuzul lui Lazar este abuziv, enumerand o serie de articole de lege care sa le sustina ipoteza.

PNL a boicotat votul pe raport

Raportul comisiei de ancheta a fost adoptat in sedinta de miercuri, cu majoritate de voturi. Membrii PNL din comisie au luat decizia de a se retrage si nu au participat la votul final al raportului.

Acest raport contine si mai multe propuneri pentru elaborarea unei legi care sa reglementeze modul in care aceste comisii vor functiona in viitor, dar si propuneri pentru modificarea legislatiei electorale.

Comisia de ancheta va adopta raportul partial pe care il va prezenta Birourilor Permanente Reunite pentru a fi supus spre dezbatere plenului reunit al celor doua camere pentru ca acesta sa adopte ohotarare care va reflecta continutul raportului partial.

Comisia de ancheta va pune Raportul partial precum si documentele care au stat la baza intocmirii acestuia, la dispozitia Institutiei Prezidentiale, Guvernului Romaniei, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii, pentru ca aceste institutii sa poata adopta masurile necesare, potrivit competentelor ce le revin.

