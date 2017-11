Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 o invita din nou pe Kovesi la audieri, la cererea PSD

Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 a decis, luni, prin vot, sa o reinvite pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef DNA, la audieri, ca urmare a deciziei CCR si a publicarii motivarii acestei decizii in Monitorul Oficial.

Reinvitarea lui Kovesi a fost decisa cu 9 voturi “pentru”, 2 voturi “impotriva” si o abtinere.

Propunerea de reinvitare care a fost supusa votului Comisiei a fost facuta de catre deputatul PSD Liviu Plesoianu, care a invocat elemente din decizia CCR, precum si faptul ca acest for, respectiv comisia de ancheta, a elaborat pana acum doar un Raport partial din cauza refuzului unor persoane de a se prezenta la audieri.

Deputatul PNL Cezar Preda s-a pozitionat impotriva reinvitarii, precizand ca exista suficiente elemente si inscrisuri pentru a trage concluzii.

In cadrul sedintei de saptamana trecuta a Comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, deputatul PSD Liviu Plesoianu a mentionat ca se “impune” reinvitarea lui Kovesi la Comisie, in “lumina” deciziei CCR si a motivarii, dar ca va face aceasta propunere dupa publicarea in Monitorul Oficial.

“Se impune reinvitarea doamnei Kovesi. Nu propun acum asta, asteptam sa apara in Monitorul Oficial motivarea CCR”, a spus Plesoianu.

Presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au sesizat CCR dupa refuzul lui Kovesi de a raspunde solicitarilor Comisiei de ancheta a alegerilor din 2009 de a se prezenta la audieri.

CCR a decis ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, este obligata sa se prezinte la audierile comisiilor de ancheta din Parlament, constatand ca exista “un conflict juridic de natura constitutionala” intre Parlamentul Romaniei si procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie.