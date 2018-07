Codul Penal a fost votat de Senat in varianta dorita de PSD. UDMR s-a abtinut

Proiectul de modificare a Codului Penal, adoptat luni in Comisia Iordache, a fost dezbatut si votat astazi in plenul Senatului, prima camera sesizata, urmand sa ajunga la vot in Camera Deputatilor, decizionala, cel mai probabil maine.

Varianta dorita de PSD-ALDE a primit 74 de voturi “pentru”. UDMR s-a abtinut de la vot din cauza redefinirii abuzului in serviciu, asa cum a precizat liderul senatorilor maghiari, Cseke Attila.

Proiectul va fi trimis la Camera Deputatilor, care este decizionala. Comisia Iordache se reuneste marti, la ora 16, pentru a da un nou raport pe acest proiect votat de Senat, iar Biroul Permanent a decis ca el se va afla pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor abia joi.

Opozitia s-a luptat din rasputeri in comisia speciala pentru a impiedica modificarea de substanta a politicii penale a statului roman, insa masinaria de vot a PSD-ALDE-UDMR a mers ca unsa. Opozitia sustine ca noua forma a Codului Penal e mai rea decat OUG 13 si reprezinta o “amnistie mascata”, incurajand infractionalitatea.

Pentru ca proiectul legislativ 238/2018 sa fie adoptat era nevoie de votul a cel putin 69 de senatori, adica jumatate plus unu din numarul total ( 136) . PSD are 70 de senatori, ALDE – 12, iar UDMR – 9, prin urmare sansele ca proiectul sa fie adoptat in Senat au fost foarte mari.