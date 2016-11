Cod portocaliu de ninsori si viscol in nordul Moldovei si in Carpatii Meridionali, cod galben in restul tarii

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica atentionari cod portocaliu de ninsori si viscol ce vizeaza 14 judete din nordul si centrul tarii, restul teritoriului fiind sub atentionare cod galben.

Duminica, 13 noiembrie, intre orele 09.00 – 20.00, este in vigoare un cod galben de intensificari ale vantului in sud, est si centru si ninsori moderate cantitativ in nord si centru.

Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, vantul va avea intensificari temporare in toate regiunile, cu viteze mai mari in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova si Transilvania, unde rafalele vor depasi 60…70 km/h si pe arii restranse vor atinge 80…90 km/h.

Va ninge moderat cantitativ in nordul si centrul tarii, precum si in zona de munte, unde se va depune strat de zapada.

Tot duminica, in intervalul orar 11.00 – 18.00, o avertizare cod portocaliu de viscol puternic va viza zona montana inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura, iar in nordul Moldovei vor fi ninsori insemnate cantitativ si viscolite.

Potrivit ANM, la munte va continua sa ninga, iar in Carpatii Meridionali si de Curbura, cu precadere la altitudini de peste 1400 m, vantul va sufla tare, cu peste 90…100 km/h, viscolind puternic si troienind zapada, iar vizibilitatea se va reduce sub 50 m.

In judetele Suceava, Neamt si Botosani vor fi ninsori in general insemnate cantitativ si local viscolite, determinand temporar o scadere semnificativa a vizibilitatii.