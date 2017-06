Cod portocaliu de canicula in mai bine de jumatate din tara

Meteorologii au emis, joi, doua avertizari de canicula: una de cod portocaliu, cealalta de cod galben.

Ambele atentionari sunt valabile pentru ziua de sambata, 1 iulie. Potrivit meteorlogilor, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.

Avertizarea cod porticaliu de canicula vizeaza mai mult de jumatate din tara. In zonele aflate sub atentionare inindicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.

In Oltenia, Muntenia, Dobrogea si in cea mai mare parte a Moldovei disconfortul termic va fi deosebit de accentuat si se vor inregistra frecvent temperaturi maxime de 37…40 de grade, mai ridicate in Campia Romana. Minimele nocturne se vor situa in general peste 20 de grade.

Codul galben vizeaza cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-vestul Moldovei si sudul Banatului.

Disconfortul termic se va mentine accentuat in aceste zone, iar temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 36 de grade.