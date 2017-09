Cod galben de ploi in Suceava si inca 18 judete, pana sambata dimineata

ANM a emis o atentionare cod galben de precipitatii pentru 19 judete, valabila de vineri de la ora 15:00 pana sambata la ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, vor fi cantitati de apa insemnate, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, in judetele Tulcea, Braila, Buzau, Galati, Vrancea, Botosani, Iasi, Suceava, Bistrita Nasaud, Maramures, Covasna si in zona deluroasa si montana a judetelor Bacau, Neamt, Harghita, Mures, Brasov, Prahova si Satu Mare, unde se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi pe arii extinse 25 l/mp si izolat 50 l/mp.

De asemenea, pentru cea mai mare parte a tarii au emis o informare de averse torentiale, racire a vremii si intensificari temporare ale vantului incepand de vineri de la ora 13:00 pana sambata la ora 21:00.

Conform ANM, vremea se va raci si vor fi inregistrate averse torentiale si intensificari temporare ale vantului in zonele de munte, precum si in Moldova, Dobrogea, estul si nord-estul Munteniei, Transilvania, Maramures, Crisana si Banat.

“Vor fi intervale de timp in care va ploua, iar aversele vor avea si caracter torential. Cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 20…25 l/mp”, anunta ANM.

Vremea va fi rece pentru aceasta perioada in toata tara, dar mai ales in regiunile intracarpatice, unde valorile maxime ale temperaturii aerului se vor situa, in general, intre 14 si 18 grade.

In zona montana inalta, trecator, precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare. Temporar vor fi intensificari ale vantului in majoritatea regiunilor, cu viteze la rafala de 45…55 km/h, iar pe crestele inalte de peste 65 km/h.