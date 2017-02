Cod galben de ninsori pentru Suceava si mai multe judete din Moldova

Meteorologii au anuntat cod galben de ninsori pentru sase judete, valabil de marti, de la ora 15:00, pana miercuri, la ora 11:00.

Judetele afectate sunt Suceava, Botosani, Neamt si Iasi, precum si in zona de munte a judetelor Bacau si Vrancea.

Administratia Natioanala de Meteorologie anunta ca va ninge si se va depune strat nou de zapada de 10-20 de centimetri.

Amintim ca este in vigoare pana joi, la ora 11:00, si o informare meteorologica de precipitatii insemnate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pentru toate regiunile.

Temporar vantul va avea intensificari in sudul Moldovei, in cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei si local in Oltenia, cu viteze ce vor depasi la rafala 50 – 55 km/h si izolat 65 km/h.

Pana la ora 14:00 sunt in vigoare si mai multe atentionari meteorologice de ceata, valabile pentru sudul Moldovei, Dobrogea, sudul tarii si o mica parte din Transilvania.