Cod galben de furtuni in judetul Suceava toata ziua de miercuri

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dimineata, o noua avertizare de tip cod galben de vijelii. Aceasta a intrat in vigoare la ora 10:00 si expira la ora 23:00.

In intervalul mentionat in Banat, Crisana, vestul si sud-vestul Transilvaniei, nordul Olteniei, vestul si nordul Moldovei, nordul si estul Munteniei, precum si in zonele de munte, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si conditii de grindina.

Cantitatile de apa vor depasi local 20…25 l/mp si pe arii restranse 35…50 l/mp.

De asemenea, meteorologii anunta ca informarea meteorologica de vreme rea valabila pentru toata tara pana pe 6 iunie a fost prelungita pana pe 7 iunie, ora 23:00.

Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15…25 l/mp, iar pe arii restranse 35…40 l/mp. Fenomenele vor fi mai frecvente in timpul dupa-amiezelor.