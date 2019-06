Cod galben de furtuni in aproape toata tara. Vremea rea tine pana joi seara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o noua informare meteo de instabilitate atmosferica, dar si o atentionare de tip cod galben de furtuni.



Astfel, informarea este valabila incepand de astazi, ora 10:00, pana pe 20 iunie, ora 23:00, in cea mai mare parte a tarii.

Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15…25 l/mp, iar pe arii restranse 35…40 l/mp”, potrivit ANM.

In plus, meteorologii precizeaza ca marti disconfortul termic se va mentine ridicat in orele amiezii, pe arii restranse in regiunile sudice-estice, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si posibil usor depasi usor pragul critic de 80 de unitati.

Codul galben intra in vigoare astazi, la ora 12:00, si expira diseara la ora 23:00.

Fenomenele vizate sunt manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate.

“In intervalul vizat, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40…60 l/mp”, transmite ANM. Codul vizeaza toate judetele, mai putin Tulcea si Constanta.