CNATDCU: Lucrarea lui Kovesi este sub standardele de calitate ale unei teze de doctorat

Lucrarea de doctorat a sefei DNA Laura Codruta Kovesi este sub standardele de calitate ale unei teze de doctorat, noteaza in raportul sau Comisia de lucru insarcinata sa analizeze veridicitatea sesizarii de plagiat in acest caz.

Acesta este argumentul comisiei care, la capitolul “Concluzii”, propune interzicerea publicarii tezei in starea actuala, “desi nu se poate retine plagiatul”.

“1. Mentinerea titlului de doctor al dnei. Codruta Laura Kovesi, retragerea acestuia aparandu-ne ca fiind o sanctiune excesiva si neadaptata; 2. Publicarea Raportului comun al Comisiei noastre si anexarea acestuia la toate exemplarele din teza dnei. Kovesi prezente in toate bibliotecile din tara – mai ales, in Universitatea de Vest din Timisoara, unde teza a fost sustinuta; 3. Interzicerea publicarii tezei in starea actuala, cand – desi nu se poate retine plagiatul – in opinia noastra, este sub standardele de calitate ale unei teze de doctorat”, sunt propunerile membrilor comisiei, incluse in raportul publicat pe site-ul CNATDCU.

De asemenea, prof. Claudia Ghica Lemarchand si prof. Vlad Constantinesco apreciaza ca lucrarea lui Kovesi, “Combaterea crimei organizate prin dispozitii de drept penal”, are 556 de randuri de plagiat-falsificare (reluarea exacta a formularii unui tert autor veritabil, fara a utiliza ghilimele, nici a indica cu precizie sursa citata) si 47 randuri de plagiat-parazitism (a te servi de ideile unui autor, exprimandu-le diferit, fara a mentiona sursa cu o precizie suficienta).

In opinia conf. dr. Radu Chirita, “teza analizata contine cateva paragrafe care pot fi calificate ca fiind plagiate si inca cateva asupra carora pot plana anumite suspiciuni, care nu sunt insa suficiente pentru a inlatura prezumtia de buna credinta”.

“Tinand cont de aspecte de natura cantitativa si calitativa, remarcand insa calitatea sa stiintifica sub nivelul unei teze de doctorat, consider ca lucrarea nu este plagiata”, spune, Chirita, care propune pastrarea titlului de doctor.

Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a anuntat oficial intr-o conferinta de presa ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu a plagiat in lucrarea de doctorat, apreciind ca retragerea titlului de doctor ar fi o decizie excesiva si neadaptata.

