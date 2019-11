Clotilde Armand a facut lista “odraslelor PSD-ALDE” care ocupa functii in aparatul de stat

Europarlamentarul Clotilde Armand (USR) a publicat pe contul sau de Facebook o lista cu numele copiilor unor membri PSD si ALDE, care sunt angajati in functii publice.

Lista intocmita de Armand cuprinde 19 nume. Printre acestia se numara copiii fostului premier Viorica Dancila, fostilor ministri Teodor Melescanu, Petre Daea sau Florin Iordache.

“Las si eu lista aceasta Guvernului Orban. Sper sa-i fie de folos. Odrasle PSD-ALDE in functii publice:

– Fiul Vioricai Dancila este angajat la Curtea de Conturi;

– Fiul vitreg al lui Teodor Melescanu numit consul la Strsbourg;

– Fiul lui Daniel Barbu (ALDE) consul la Edinburgh;

– Fiica domnului Daea este angajata la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;

– Fiica lui Florin Iordache lucreaza la Cancelaria Bancii Nationale. In trecut a lucrat la Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni. Alta intrebare?!

– Fiica domnului Tutuianu este consilier juridic la Primaria Capitalei;

– Fiul lui Dumitru Buzatu si al senatoarei PSD Gabriela Cretu, numit secretar de stat: “Il recomanda cunoasterea limbilor straine”;

– Fiica senatoarei PSD Neamt Emilia Arcan, a fost numita vicepresedinte in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu rang de secretar de stat;

– Fiul domnului Tudorel Toader s-a angajat ca asistent la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, in conditiile in care codul de etica al Universitatii interzice angajarea rudelor;

– Fiul sefului PSD Neamt (Ionel Arsene – n.red.), numit secretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului;

– Fiica lui Nicolae Badalau este angajata la protocolul Aeroportului Otopeni, acolo unde ocupa functia de Director al departamentului Conformare, Calitate, Siguranta si Mediu;

– Fiica fostului eurodeputat PSD de Bacau Minodora Cliveti este consilier diplomatic la Reprezentanta Romaniei la UE;

– Fiul fostului ministru Victor Paul Dobre, este referent principal la Consulatul Romaniei in Chicago;

– Fiul lui Ilie Gradinar zis Ilie Gigacalorie este ambasadorul Romaniei in Danemarca;

– Fiica lui Constantin Preoteasa, fost sef al Directiei pentru Protectia Copilului Gorj, este secretar general in Ministerul Romanilor de Pretutindeni. Ea a detinut, pe rand, diverse functii in Ministerul de Externe, inainte de promovarea de la MRP fiind director in cadrul MAE;

– Fiul judecatoarei Maria Huza, fost presedinte a Tribunalului Bucuresti si prietena a fostului ministru PSD Rodica Stanoiu, este secretar I la Ambasada Romaniei la Tokyo;

– Fiul fostului sef al organizatiei de pensionari PSD Dambovita este secretar de stat in cadrul MAE;

– Fiica fostului ministru PSD Constantin Nita este secretar I la Reprezentanta Romaniei la UE;

– Fiul fostului ministru al Muncii Mariana Campeanu, angajat la ASF”, se arata in postarea de pe reteaua sociala.

De mentionat este ca fiul liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, la cerere. Premierul Ludovic Orban l-a eliberat miercuri din functie pe Tudor Buzatu, dar si alti secretari de stat sau consilieri guvernamentali.

ziare.com