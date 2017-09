Claudiu Nasui (USR): Daca lucrurile merg atat de bine, de ce e nevoie de cresteri de taxe? Cum poti sa ai crestere record si sa fii cu deficitul la maximum?

Deputatul USR Claudiu Nasui a criticat dur prezentarea situatiei economice a Romaniei de catre premierul Mihai Tudose in plenul Camerei Deputatilor, acuzand Guvernul de incompetenta si minciuna pentru ca, desi anunta o crestere economica record, totusi deficitul este urias, iar taxele au fost majorate.

“Ce-am ascultat azi aici, cifrele prezentate de premierul Romaniei sunt o imagine fantezista si ireala si este trist ca asta este imaginea care exista din Palatul Victoria. Imaginea reala a economiei este cu totul alta. Daca lucrurile merg atat de bine, cresterea e atat de mare si toate lucrurile merg atat de roz cum spuneti dumneavoastra, de ce este nevoie de toate aceste cresteri de taxe pe care le-ati propus in ultima perioada?”, l-a intrebat Claudiu Nasui pe premier de la tribuna Camerei Deputatilor.

Deputatul USR a mai afirmat ca, pentru a intelege dezastrul guvernarii PSD-ALDE, este suficient sa ne uitam la cifrele bugetare: “Cum poti sa ai crestere economica record intr-o tara si cu toate astea sa fii cu deficitul bugetar la maxim? Va explic de ce faceti lucrurile acestea: pentru ca ati crescut in mod nesustenabil cheltuielile structurale ale statului roman. Ati crescut pensiile si salariile cu peste 20%, cand vi s-a spus ca lucrurile acestea nu pot fi sustinute. Si atunci ati taiat din investitii si ati cautat bani de la cei care nu-i aveau si anume de la cei care muncesc part-time in Romania – le-ati marit impozitele pe munca – si de la mediul privat pe care punctual il tot amenintati cu diverse masuri”, a mai spus deputatul USR.

Claudiu Nasui a atras atentia ca din cele 21 de miliarde de euro fonduri europene la dispozitia Romaniei, Guvernul a reusit sa absoarba abia 3, 58 de milioane, in conditiile in care anul trecut au fost atrase 661 de milioane.

“Este o guvernare a incompetentei si a minciunii. A minciunii pentru ca, desi ne promiteti cresteri de salarii si lucruri de genul acesta viitoare, faceti totul pentru a le masca apoi. Cresteti, pe de o parte brutul, dupa care ne spuneti ca schimbati modul de calcul al contributiilor, in asa fel incat nicio crestere de salarii nu va mai exista anul viitor. Ati majorat taxele, impozitele, accizele cu 20%, anuntand lucrul acesta de pe o luna pe alta. In ce tara civilizata mai exista lucrul acesta?”, mai spune Claudiu Nasui.

Deputatul USR a aratat ca datoria publica a crescut de la 66% la 80%, contrar angajamentelor internationale luate de Romania: “Ati incalcat promisiunile dumneavoastra. Ati spus ca nu o sa cresteti taxe si acuma le cresteti. ati spus ca o sa scutiti de impozit veniturile sub 2.000 de lei. Nimic din toate acestea. Ati spus ca o sa eliminati impozitul pe dividende. Este discutata si uitata. Ati spus ca o sa scutiti de impozit medicii. De asemenea, discutata si uitata. Sa stiti ca vinovat pentru toate lucrurile acestea nu este un singur om, sunteti toti pentru ca sunteti complicila ceea ce se intampla in aceasta tara. si toate acestea pentru ce? Ca sa cumparati o pace sociala ca sa atacati Justitia si sa va salvati penalii. Asta in timp ce sistemul educatiei e la pamant si vedeti sanatatea in ce hal este si cum se fura politic de catre acolitii dumneavoastra. Sa va fie rusine!”, si-a incheiat Claudiu Nasui discursul din plenul Camerei Deputatilor.

