Circul e total: Deputatii PMP au legat banderole tricolore de usile cabinetului lui Liviu Dragnea

Deputatii PMP au legat banderole tricolore, marti dimineata, de usile cabinetului presedintelui Camerei, Liviu Dragnea, pe care il acuza ca “negociaza lucruri de nenegociat” cu UDMR pentru a trece motiunea de cenzura, relateaza News.ro.

“Am fost convocati aseara, prin SMS, pentru azi la 9.30, cand urma sa avem un Birou permanent. De mai bine de o ora stam in sala pentru a discuta pe marginea a trei puncte, unul viza acceptul pentru discutarea, de catre Comisiile pentru drepturile omului, Administratie si Juridica, in sedinta comuna, in paralel cu plenul, a unui proiect de lege initiat de UDMR”, a declarat presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac.

Tomac a adaugat ca “haosul s-a instaurat in Parlament, sedinta nu a inceput, PSD negociaza lucruri de nenegociat niciodata in Parlament – interese ale tarii”.

“Asteptam sa vedem daca dupa negocierile pe care le are domnul Dragnea cu UDMR va ceda in fata unor cereri nejustitificate. Avem in Ungaria o comunitate romaneasca care nu are invatamant in limba romana. Nu putem negocia chestiuni absurde si UDMR sa puna presiune pe decidentii politici care nu inteleg ce consecinte produc aceste legi. De o ora asteptam in BP sa vina domnul Dragnea sa ne spuna daca a cedat acestor presiuni sau nu”, a mai spus Tomac.