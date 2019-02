Cioloș și Barna anunță formarea „Alianței 2020 USR-PLUS” pentru alegeri

USR a votat, sâmbătă, într-o ședință a Comitetului Politic care s-a desfășurat pe parcursul întregii zile, decizia unei liste comune la alegerile europarlamentare, iar alianța se numește „Alianța 2020 USR-PLUS”, informeaza Mediafax.

Lista a fost validată cu 68 de voturi „pentru” și 9 voturi „împotrivă”. „Avem alianță! La ora 20:20 s-a decis Alianța 2020 USR PLUS”, arată reprezentanții USR pe pagina de Facebook a partidului.„S-a născut principala forță de opoziție: Alianța 2020 USR+PLUS. Proiectul nostru e România. Acum ai cu cine!”, a scris Dacian Cioloș, pe Facebook, după votarea listei în Comitetul Politic al USR.Lista comună este compusă din 1. Dacian Cioloș, președintele PLUS, 2. Cristian Ghinea (USR), 3. Dragoș Pîslaru (PLUS), 4. Clotilde Armand (USR), 5. Nicolae Ștefănuță (USR), 6. Vlad Botoș (USR), 7. Ramona Strugariu (PLUS), 8. Vlad Gheorghe (USR), 9. Alin Mituță (PLUS), 10. Anamaria Naomi Reniuț (PLUS), 11. Valeriu Nicolae (PLUS), 12. Oana Țoiu (PLUS), 13. Radu Ghelmez (USR), 14. Liviu Iolu (PLUS).USR mizează ca prin alianța celor două partide să obțină șase locuri eligibile la europarlamentare, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice.Înainte să participe la ședința USR, președintele PLUS Dacian Cioloș a declarat că USR a solicitat ca el să deschidă lista comună a celor două partide la alegerile europarlamentare, precizând că este dispus să iasă de pe listă, în cazul în care este nevoie.La rândul său, președintele USR, Dan Barna, a declarat că în prima parte a zilei a fost la ședința Consiliului Național al PLUS, pentru a discuta despre o alianță a celor două formațiuni pentru alegerile europarlamentare.Chestionat dacă din punctul său de vedere ar trebui sau nu Dacian Cioloș să deschidă lista pentru europarlamentare, Dan Barna a replicat: „În variantele pe care le avem acum în discuție Dacian Cioloș deschide lista. Este pe poziția 1 la PLUS și, evident din combinarea celor două liste, probabil Dacian Cioloș va fi pe primul loc”.Ulterior, participării la Comitetul Politic al USR, Cioloș a spus că va rămâne în Parlamentul European cât timp va fie nevoie, iar dacă va fi cazul, va candida pentru un nou mandat în anii următori. (Mediafax)