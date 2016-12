Ciolos explica de ce se duce la Antena 3: Uneori trebuie sa ai curajul sa cobori in mocirla si faci apoi un dus

Premierul Dacian Ciolos a explicat, marti, ca a acceptat sa participe la o emisiune in direct la Antena 3 pentru a-i informa si pe telespectatorii acestui post, care altfel nu ar avea acces la punctul sau de vedere.

“Eu sunt agronom la baza si am invatat ca sunt anumite plante care cresc in mocirla si ca nu poti sa iti faci meseria corect daca nu ai curajul sa si cobori cateodata in mocirla. Sigur, iti iei cizme de cauciuc, ca sa nu te murdaresti complet sau faci un dus dupa aceea”, a aratat Ciolos, care marti seara este invitat la emisiunea “Sinteza zilei” moderata de Mihai Gadea.

Afirmatiile au fost facute de premier la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social (GDS). Moderatorul, scriitorul Gabriel Liiceanu, l-a intrebat pe Ciolos cum poate merge la Antena 3, avand in vedere cum i-a tratat acest post de televiziune pe unii dintre ministrii sai, cum a fost cazul lui Vlad Voiculescu.

“L-am vazut alaltaieri pe domnul ministru al Sanatatii batjocorit in ultimul hal, tavalit prin noroi. (…) A fost ceva sinistru. Ala e locul in care va duceti. Pentru Dumnezeu! Aveti unul dintre ministri care are ceva angelic in prezenta si care a acceptat sa stea acolo si sa fie crucificat”, a spus Gabriel Liiceanu.

Premierul a explicat ca au fost mai multi ministri ai sai care au participat la emisiuni pentru a putea “contracara minciuni”, iar acest lucru vrea sa il faca si el, din respect pentru telespectatori.

“Ma duc in primul rand din respect pentru oamenii care, dintr-un motiv sau altul, pe care nu vreau sa il comentez si nici nu am toate elementele sa judec, se uita la acel post (…) aproape exclusiv si care nu primesc alt gen de informatie in ce-l priveste pe domnul ministru sau pe celalalt ministru sau pe mine, decat informatiile pe care le dau oamenii care se repeta la acest post”, a lamurit Ciolos.

Prim-ministrul a sustinut ca multi dintre telespectatorii Antenei 3 nu au acces la punctul sau de vedere.

“Cred ca acei oameni au dreptul sa auda si punctul meu de vedere, chiar daca e mai rar exprimat, punct de vedere pe care, daca il exprim pe alte canale, nu ajunge la ei sau ajunge foarte putin”, a precizat seful Guvernului.

Discutia de la GDS a avut loc dupa ce reporterul Antenei 3 nu a fost lasat sa participe la dezbatere, fiind o politica a ONG-ului de a nu permite accesul reprezentantilor acestei televiziuni. O interdictie identica a fost impusa si la o dezbatere la care a participat presedintele Klaus Iohannis.