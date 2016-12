Ciolos, dupa alegeri: Regret ca nu am reusit sa dam incredere ca implicarea civica nu este un lux

Premierul Dacian Ciolos a transmis, luni seara, primul mesaj catre romani dupa alegerile parlamentare care au fost castigate fara drept de apel de catre PSD. Premierul, care se aratase dispus sa continue proiectul de guvernare daca PNL sau USR ar fi obtinut majoritatea parlamentara, a spus ca si-ar fi dorit sa fi dat incredere mai multor oameni sa iasa la vot.

“Marturisesc ca m-as fi bucurat sa pot multumi astazi mai multor oameni, indeosebi tineri, care sa fi participat la vot si sa fi asigurat o mai mare reprezentare si legitimitate scrutinului de ieri. Insa si absenteismul este o alegere si este un semnal caruia, pentru a da substanta democratiei, trebuie sa-i identificam resorturile. Regret ca nu am reusit sa dam incredere mai multor romani ca implicarea civica nu este un lux, ci un element esential al democratiei”, a mentionat Ciolos pe Facebook.

Premierul le-a multumit insa romanilor care au iesit la vot, indiferent de optiunea lor.

“V-ati castigat legitimitatea de a monitoriza mandatul viitorului Parlament si al urmatorului Guvern. Va incurajez sa va pastrati si sa va dezvoltati spiritul civic, pentru ca democratia noastra sa continue sa evolueze spre una activa si participativa”, a scris Dacian Ciolos.

Premierul a adaugat ca respecta optiunea politica a fiecaruia si explica ce a inteles din mesajul transmis duminica de oamenii care au votat.

“Principalul mesaj pe care eu l-am perceput dupa scrutinul de ieri este ca Romania trebuie sa ramana tara in care legea si oamenii sa fie respectati, in care libertatile si valorile fundamentale sa fie garantate si promovate, in care avem nevoie de proiecte vizionare care sa ne uneasca si nu sa ne dezbine”, a continuat Ciolos.

Seful Guvernului a punctat cateva calitati pe care trebuie sa le aiba oamenii care vor conduce tara.

“Societatea romaneasca are nevoie de oameni care sa spuna lucrurilor pe nume, fara patima, fara sa sadeasca frica, fara sa contribuie la divizarea societatii. Avem responsabilitatea sa construim impreuna un mai bine comun, o societate matura. Sper ca vom reusi sa construim in continuare pe adevar si nu pe minciuna. Imi doresc din tot sufletul ca Romania sa continue sa aiba o guvernare responsabila, deschisa, onesta”, a incheiat premierul.