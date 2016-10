Ciolos anunta ca pomenile electorale date de Parlament ne costa 9 miliarde de lei, peste 1% din PIB

Noua miliarde de lei, adica mai mult de 1% din PIB. Atat ne costa pomenile votate de Parlament in prag de campanie electorala.

Premierul Dacian Ciolos a avertizat, marti dimineata, intr-un interviu acordat Adevarul, ca decizii precum cresterea salariilor personalului tehnic din sistemul sanitar sau eliminarea a peste 100 de taxe vor avea un impact major asupra bugetului, iar Guvernul s-ar putea vedea nevoit sa taie din investitii din aceasta cauza.

In legatura cu majorarile salariale pentru angajatii din sistemul de sanatate, votate luni in comisiile din Camera Deputatilor, Ciolos a spus ca toate aceste masuri nu pot duce decat la doua lucruri: ori la cresterea deficitului, ori la reducerea investitiilor.

“As lua lucrurile din doua perspective. Pe de o parte, din perspectiva bugetara, din ce-mi spunea doamna ministru de Finante, cu tot ce s-a votat in aceste ultime luni, in pregatirea campaniei – asa cum din pacate, ne-a obisnuit Parlamentul, inainte de alegeri voteaza in toate directiile mariri de salarii fara calcule bugetare consistente -, s-au cam adunat peste 9 miliarde de lei, deci peste 1% din PIB, care sunt impartite in diferite directii.

Asta inseamna ori cresterea deficitului – ceea ce ar fi catastrofal pentru Romania, ori, daca vrem sa tinem limitele deficitului, asta inseamna reducere a investitiilor.

Noi avem alocate 40 de miliarde pentru investitii, care ar trebui sa se duca la locuri de munca. Or, asta ar insemna reducerea fondului de investitii”, a detaliat Dacian Ciolos, invitat la Adevarul Live.

Dezechilibre si mai mari intre salariati

Premierul sustine ca “maririle procentuale nu fac decat sa creasca si mai mult dezechilibrele intre salariati, or noi asta am incercat sa corectam anul acesta”.

“Doar cu mariri salariale nu rezolvam problema salarizarii. Avem in continuare oameni care au aceeasi formare profesionala, aceeasi vechime, lucreaza in aceleasi institutii sau in institutii paralele, dar cu aceleasi responsabilitati, dar care au salarii diferite.

Maririle salariale nu rezolva aceste disfunctionalita pe care noi vrem sa le corectam printr-o lege a salarizarii coerente. Cu aceste decizii, o lege a salarizarii unitare nu va mai avea finantare”, a subliniat Dacian Ciolos.

Prim-ministrul a atras atentia asupra faptului ca aceste mariri vor avea impact asupra investitiilor in sanatate, in educatie, in infrastructura si in alte domenii importante. Ciolos subliniaza ca avem nevoie de aceste investitii “pentru a crea locuri de munca durabile”.

Premierul a aratat ca si Guvernul sau a aprobat majorari salariale in randul bugetarilor, “dar am vrut sa facem mariri de salarii cu cap, gandite, care sa rezolve probleme de disfunctionalitati de tratament din acelasi sector si sa duca la o crestere durabila a veniturilor”.

“Amintiti-va de 2010, Legea 284 a salarizarii. A fost votata o marire foarte consistenta de salarii care nu s-a putut aplica apoi. Riscam sa ajungem in aceeasi situatie cu legea salarizarii unitare, daca ea va fi vreodata votata”, a precizat Ciolos.

Despre Legea Dragnea, care elimina peste 100 de taxe

Parlamentul a aprobat saptamana trecuta Legea PSD prin care sunt eliminate peste 100 de taxe, iar Dacian Ciolos sustine ca Executivul este total de acord cu scoaterea unor taxe inutile, insa altele nu pot fi eliminate.

“Nu numai ca nu suntem impotriva reducererii unor taxe. Si noi am venit cu eliminarea unor taxe care nu-si mai aveau rostul. Cateva taxe dintre cele eliminate aveau sens sa fie eliminate, dar altele merg impotriva unor legi pe baza carora functioneaza anumite institutii, spre exemplu, TVR si Radioul public.

Legea radio-TV spune ca salariile nu pot fi finantate de la bugetul de stat. Daca cineva a vrut sa taie aceasta taxa, trebuia sa modifice si legea TVR”, a aratat Ciolos.

In aceeasi situatie este si taxa de timbru, care, in opinia premierului, “nu ar fi trebuit eliminata complet, pentru ca finanteaza alte programe de innoire a parcului auto”.

Si Monitorul Oficial ramane fara finantare, a punctat Dacian Ciolos, iar impactul bugetar al eliminarii acestor taxe se ridica la peste un miliard de lei.

Cum punem banii la loc

Ca sa acoperim acest miliard de lei in buget, “trebuie taiat de undeva”, a precizat prim-ministrul.

“Sunt alte cheltuieli fixe pe care nu le putem reduce. Altii spun ca avem crestere economica si de acolo mai vin bani. Dar asta nu este foarte sigur. Plus ca de la anul trebuie sa mai reducem cu inca un punct procentul TVA. Ar trebui sa asteptam sa vedem cum functioneaza lucrurile si, daca avem acesti bani, sa-i investim”.

Dacian Ciolos a raspuns si acuzatiilor social-democratilor, care au spus ca guvernul tehnocrat nu a cheltuit bani pentru investitii.

“S-a cheltuit pe investitii mai mult decat a cheltuit guvernul precedent. In investitiile pe infrastructura, am preluat toate santierele pe care proiectele erau in curs. In Sanatate, la fel”, a mentionat Ciolos.

Legat de ingrijorarile ca nu s-au investit bani in reparatii la Metrorex si Tarom, Ciolos a raspuns ca in acest moment “se lucreaza”.

“La Tarom au ajuns anumite aeronave la sfarsitul vietii lor. Am insistat ca inainte de a vorbi de investitii in aparate de zbor sa avem o strategie de viziune a Taromului. Altfel, riscam sa cumparam aparate de zbor fara sa stim ce vrem sa facem cu Taromul. (…) Cu aeronavele pe care le avem, inainte de plecarea in cursa, se fac analize foarte stricte, sa trimitem aeronavele in siguranta”, a explicat Dacian Ciolos.

