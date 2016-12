Ciolos afirma ca este “pregatit si hotarat” sa isi asume functia de premier in cazul unei majoritati PNL-USR

, a scris seful guvernului, pe contul lui de Facebook.

Dacian Ciolos avertizeaza, in aceasta postare, ca tot ceea ce a facut ca prim ministru “poate fi desfacut si facut altfel in cateva luni”.

“Amintiti-va ce s-a strigat in strada, in noiembrie 2015. Ganditi-va unde ne duc coruptia, indiferenta, minciuna. Din pacate, pasii pe care i-am facut inainte nu sunt ireversibili”, scrie Ciolos.

“Pentru ca aceste proiecte bune sa continue, viitorul guvern va avea nevoie de sustinerea unei majoritati politice solide, formata din oameni integri, dedicati interesului tarii, in jurul acelorasi principii de guvernare. Aceasta este esenta Platformei Romania 100 – un set de valori si directii clare de actiune, in care eu cred si pentru care ma angajez dupa 11 decembrie. Doua dintre partidele care candideaza pentru Parlament sustin Platforma Romania 100″, afirma acesta, inainte de a-si spune pararea despre cele doua partide.

USR “este un partid tanar, purtator de multe sperante, in plina consolidare, un partid care urmeaza sa dovedeasca trecerea de la bune intentii la fapte”, iar PNL “este un partid cu traditie democratica de aproape un secol, partid care, in ultimul sfert de veac, a trecut prin multiple transformari si evolutii”.

Dacian Ciolos arata ca, in cazul liberalilor, “au fost greseli, dar au fost si momente in care a aratat ca se poate transforma pentru a merge inainte” iar “PNL este partidul care a inceput sa inteleaga ce asteptati dumneavoastra de la clasa politica si a demarat un proces de schimbare – un prim pas asumat prin eliminarea de pe liste a candidatilor cu probleme penale, printr-o infuzie de candidati noi pentru alegerile parlamentare”.

“Sunt gata sa ma angajez in acest proiect si deoarece, pentru mine, nu este vorba doar de nevoia de a avea sprijinul unor partide politice pentru a guverna. Este mult mai mult si mult mai important decat atat. Este vorba de a face o alegere clara pentru un nou mod de a face politica si de a guverna. Este vorba de a face o alegere clara intre trecut si viitor, pentru o Romanie a bunului simt, a respectului pentru munca cinstita si impotriva perpetuarii coruptiei, minciunii si populismului.

Este o alegere pe care va invit sa o facem impreuna, toti cei care credem ca Romania nu-si poate permite sa se intoarca la ceea ce a fost”, isi incheie premierul Ciolos postarea pe Facebook.