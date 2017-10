Ciocniri violente in Catalonia: politia confisca urnele, cetatenii sunt scosi cu forta de sectiile de votare

Ciocniri violente au avut loc, duminica dimineata, in fata sectiilor de vot din Catalonia, unde cinci milioane si jumatate de localnici erau asteptati pentru a spune daca doresc independenta fata de Spania.

Autoritatile de la Madrid au interzis referendumul, pe care il considera neconstitutional, iar fortele de ordine au intervenit pentru a impiedica procesul de vot, confiscand urnele. Mai multe persoane au fost ranite, tarate sau bruscate, printre care si femei in varsta.

Ziua se anunta in continuare una foarte tensionata, mai ales ca familii catalane au ocupat peste 150 de scoli, in noaptea de sambata spre duminica si apara sectiile de vot.

Pe Twitter, internautii scriu ca Garda Civila spaniola intrerupe accesul la Internet pentru scolile si sectiile unde se voteaza pentru referendumul pentru independenta Cataloniei.

O femeie a fost ranita, in urma violentelor, avand o rana sangeranda la cap. Oamenii sunt efectiv tarati din fata sectiilor de vot.

Apar in continuare imagini video cu oameni bruscati de catre fortele de ordine, printre care si o batrana. Utilizatorii Twitter acuza lipsa de democratie.

Pe retelele sociale au aparut imagini cu geamuri sparte de fortele de ordine la intrarea in sectiile de votare.

La o sectie de vot din Barcelona, fortele de ordine ii impiedica pe sustinatorii independentei sa intre la urne.

Votul in Catalonia a inceput la ora 09:00, ora locala.

Catalanii au inceput sa formeze cozi pentru a vota, la mai multe centre de votare indicate ca vor functiona in scoli din Barcelona si din alte orase, cum ar fi Girona, bastion al liderului separatist catalan Carles Puigdemont sau Figueras.

Grupuri de catalani s-au adunat in afara sectiilor de votare inainte de referendum. Organizatorii referendumului au cerut alegatorilor sa se intoarca “sa apere” sectiile de votare la ora 05:00 (03:00 GMT) si sa astepte inceperea votarii la ora 9:00. S-a subliniat ca trebuie sa fie o rezistenta pasnica la toate actiunile politiei.

“M-am trezit devreme pentru ca tara mea are nevoie de mine”, a declarat unul din sustinatorii independentei Catalaniei. Eulalia Espinal I Tarro, in varsta de 65 de ani, face parte din grupurile care s-au adunat in fata scolilor din Barcelona. “Nu stim ce se va intampla, dar trebuie sa fim aici”, a subliniat aceasta.

Un martor, citat de Reuters, relateaza ca intariri ale Garzii Civile spaniole au fost desfasurate in zori in Barcelona, circa 100 de furgonete de politie iesind din port, unde erau stationate.

Buletinele de vot au o singura intrebare: “Vrei sa devina Catalonia un stat independent sub forma unei republici?” Pentru raspuns exista varianta: “Da” sau “Nu”.

Catalonia este una dintre cele mai bogate regiuni din Spania, avand o populatie de aproximativ 7,5 milioane de oameni. Circa 16% din populatia Spaniei locuieste in Catalonia, iar regiunea ce urmareste independenta produce 19% din PIB-ul spaniol, potrivit BBC, citat de Mediafax.

Regiunea catalana are un grad ridicat de autonomie, insa, conform constitutiei spaniole, nu poate organiza un referendum pentru secesiune. Presiunile pentru un referendum pe tema independentei au crescut in ultimii ani, tinand cont de politicile de austeritate ale Madridului, intr-un context in care economia spaniola a avut mult de suferit.

Cei care se opun independentei sustin ca regiunea catalana se bucura deja de o larga autonomie, alaturi de alte regiuni spaniole precum Tara Bascilor sau Galicia.

Guvernul Spaniei a anuntat sambata ca politia a sigilat 1.300 din cele 2.315 scoli din Catalonia care fusesera alese pentru amenajarea sectiilor de votare in cadrul referendumului. In plus, autoritatile centrale spaniole au inchis sambata sistemul electronic de numarare a voturilor in Catalonia.

De cealalta parte, potrivit unei surse oficiale guvernamentale, 163 de scoli cu sectii de votare au fost ocupate de catre familii, cu scopul de a impiedica un ordin al politiei de a evacua si de a inchide sectiile de votare pana la ora 6:00 a zilei de duminica. Scrutinul ar trebui sa inceapa duminica la ora 9:00.

Politistii au primit ordin sa nu recurga la forta.

